3 проверенных рецепта полезных блюд, с которыми точно справится каждый

Если за готовкой вы видите себя только в страшных снах или времени, проведенного там, хватает лишь на заваривание очередной чашки бодрящего кофе – это еще не повод питаться полуфабрикатами или блюдами с доставки. Да, чтобы есть вкусную и здоровую пищу не нужно превращаться в домохозяйку, которая проводит у плиты полноценный рабочий день. Не зря мы живем в XXI веке, разработчики бытовой техники хорошо постарались, чтобы существенно облегчить нам жизнь.

Именно поэтому многие современные хозяйки, а не редко и хозяева предпочитают не связываться с варочными панелями и духовыми шкафами, все-таки при взаимодействии с ними нужен постоянный контроль. Отличной альтернативой в этом случае может стать микроволновая печь: поставил заготовку внутрь, а вернулся, только когда блюдо уже полностью готово и выглядит максимально аппетитно.

Перед вами три простых рецепта, на которые лично вам предстоит потратить минимум времени – основную работу сделает микроволновая печь.





Мясо «на углях»

Ингредиенты:

Курица – 500 гр.

Сок одного небольшого лимона

Соевый соус – 2 столовые ложки

Оливковое масло – 1 столовая ложка

Черный молотый перец по вкусу

Наверное, сложно найти человека, который не любит хотя бы один из видов шашлыка. Но, к сожалению, позволить себе это удовольствие можно только в теплую пору года и на природе. Точнее, так было раньше. Благодаря современным технологиям, вы можете приготовить мясо как при жарке на углях, не выходя из дома.

Тем, кто следит за своим питанием, для этих целей идеально подойдет курица в легком маринаде. Для этого вам нужно будет смешать все ингредиенты и оставить нарезанное кусочками мясо в получившемся соусе на два часа. Обратите внимание: солить курицу не нужно, эту функцию возьмет на себя соевый соус.

Дальше просто – выбираете режим Infrared Heating и отправляете в микроволновку шашлык на шпажках. Вы не успеете засервировать стол, как ароматное мясо будет готово. И всё это без постоянно затухающего костра, измазанной в угли одежды и запаха, который пропитает все вещи.





Технология микроволновых печей LG Infrared Heating основана на работе нагревательного элемента из углеродного волокна. Благодаря материалу он обеспечивает высокую степень поглощения тепла, как раз как при жарке на углях. А значит, вы получите здоровую пищу за максимально короткий срок.

Овощное рагу

Ингредиенты:

Небольшой кабачок – 2 шт.

Помидор – 2 шт.

Болгарский перец – 2 шт.

Сметана – 200 г.

Твердый сыр – 100 г.

Оливковое масло

Специи по вкусу

Сложно представить себе здоровый рацион без овощей. Кстати, многие из них лучше всего усваиваются не в сыром, а именно в запеченном виде. Только нужно это правильно делать, благо технологии, которые есть в микроволновках LG позволяет это делать просто и быстро.

И так кабачки нужно нарезать кольцами, сбрызнуть оливковым маслом, добавить немного специй и включить для них режим запекания в микроволновой печи. В обычных микроволновках это занимает больше 10 минут, но на высокой мощности в 1100, как в микроволновках LG, они запекутся в два раза быстрее.

За это время вы как раз успеете порезать кольцами помидоры и дольками перец. Для соуса нужно смешать сметану и мелко натертый сыр. Кстати, о сметане не стоит беспокоиться: диетологи, благодаря ее полезным свойствам, уже давно исключили ее из списка вредных продуктов. Они даже рекомендуют брать сметану жирностью не меньше 20%, какой она получается из натурального молока.

Овощи добавляем к кабачкам, сверху все заливаем соусом, хорошо перемешиваем и снова отправляем в микроволновку. Через 3-4 минуты ужин готов!





Помимо названных функций микроволновки LG обладают еще рядом преимуществ, которые помогут сделать готовку простой и приятной. Вы можете быть уверены, что при разогревании блюд они прогреются равномерно, а не так, как часто бывает, когда горячей становится только тарелка. То же самое касается и равномерного размораживания: у продуктов полностью сохранится вкус и текстура. На праздник себя можно побаловать блюдами, приготовленными в режиме гриль. Благодаря сочетанию функции гриля и микроволн, они будут сочным внутри и c хрустящей корочкой снаружи.

Есть еще несколько функций, которые не относятся непосредственного к готовке, но делают обращение с микроволновой печью более удобным. Это в три раза более яркая, чем в традиционных моделях, лед-подсветка, которая является при этом более энергоэффективной. С антибактериальным покрытием EasyClean не придется тратить время на отмывание стенок от застарелого жира. А поворотный столик на шестиугольной опоре защитит от проливания жидкости, стоящей на его краю.

Натуральный йогурт

Ингредиенты:

молоко – 1 литр;

йогурт без добавок – 100 мл. или сухая закваска (нужное количество будет указано на упаковке)

фрукты, ягоды, орехи по вкусу

Многие из тех, кто следит за своей фигурой, в качестве перекуса выбирают именно йогурт, считая его полезным. Но увы – все то, что мы можем найти на полках магазинов, от этого понятия находится ооочень далеко: слишком много в них добавок и сахара. Чего не скажешь о домашнем йогурте. Вот это действительно здоровый перекус, да и вкус у него, по словам тех, кто пробовал, не сравним с химическими йогуртами из банок. И главное – приготовить его очень просто.

Нужно подогреть молоко в микроволновке до 80-85 градусов, потом остудить до 40-45 градусов. Добавить закваску, тщательно всё перемешать, закрыть пленкой и отправить получившуюся массу обратно в микроволновку. Высчитывать время и температуру не нужно, вы просто выбираете режим «Йогурт» и занимаетесь своими делами. Обычно брожение длится 8-9 часов, после чего йогурт нужно еще на несколько часов отправить в холодильник. Его можно есть в таком виде или добавить фрукты, ягоды или орехи по вкусу и превратить во вкуснейший десерт.





Режим «Йогурт» в микроволновых печах LG является частью технологии SmartInverter («Умный» инвертор). Она объединяет в себе сразу 4 функции: запекания, обжаривания, поддерживания заданной температуры и приготовления йогурта. И каждую из них можно использовать в здоровом питании. Даже обжаривание, разве что нужно помнить, что все хорошо в меру. А режим поддержания заданной температуры можно назвать вообще незаменимым. Ведь при остывании и повторном подогревании блюда оно теряет часть полезных и вкусовых свойств. При использовании этой функции всех членов семьи всегда будет ждать горячий полезный ужин.

Готовьте с удовольствием!

*на правах рекламы.