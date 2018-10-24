Как не чувствовать себя виноватой? 7 советов для женщин, которые хотят успешно совмещать карьеру и семью

Думаю, многим запомнился случай, когда премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн прибыла на заседание Генеральной Ассамблеи ООН со своей трехмесячной дочерью и в сопровождении мужа, который прилетел в Нью-Йорк, чтобы сопровождать супругу и ухаживать за ребенком. Она вошла историю, став первой женщиной-политиком, появившейся на официальном мероприятии с ребенком. Признайтесь, сколько раз в вашей карьере вы хотели сделать то же самое?

Сам факт появления маленького ребенка в деловом мире произвел фурор в медиа, хотя в самой Новой Зеландии феминистическими идеями никого не удивишь — это первая страна, 125 лет назад принявшая закон, позволяющий женщинам голосовать, а Джасинда Ардерн — третья премьер-министр женщина.

Джасинда призналась в своей речи, что во время взросления никогда не задумывалась о том, что ее пол может стать преградой на пути к достижениям. Однако, она считает это исключением, так как в других странах многие женщины все еще имеют ограниченный доступ к базовым возможностям.



clarin.com

Получая на 30% меньше, чем мужчины на тех же должностях, ощущая дискриминацию на руководящих позициях, женщины иногда вынужденно делают выбор в пользу семьи. Я говорю «вынужденно» не для того, чтобы обесценить важность семьи для женщины, а чтобы отметить очевидность выбора с практической точки зрения. Сидеть дома с больным ребенком при прочих равных останется женщина, так как зарплата мужчины выше.

Хотя есть женщины, которые оставляют работу, чтобы сфокусироваться на семье, это не на столько распространено. 70% работающих женщин воспитывают детей до 18 лет, а значит мы имеем 35% всех сотрудников, которые «жонглируют» своими рабочими и семейными обязанностями каждый день. Почему я говорю о женщинах? Потому что в большинстве случаев именно женщину спрашивают об этом пресловутом «балансе».

Часто, руководствуясь стереотипами, руководители делают выбор за саму женщину, даже не спрашивая ее. Я много раз слышала что-то вроде: «Да, она идеально подойдет на эту позицию, но она не захочет переезжать» или «Она соответствует должности, но у нее маленькие дети, поэтому она не сможет ездить в командировки».

Вы удивитесь, но 74% женщин в начале карьеры на средних менеджерских позициях сильно заинтересованы в том, чтобы занять роль директоров, и уровень генерального директора — наиболее вдохновляющая перспектива для них (согласно исследованию международной рекрутинговой компании Эгон Зендер (Egon Zehnder). Далее, параллельно с карьерным ростом, количество женщин, мечтающих о высоких позициях, уменьшается до 57%.

Среди причин, которые тянут женщин назад, невозможность расширить свои компетенции (32%), сложности в проявлении своего потенциала и талантов на работе (29%), трудности в балансировании между работой и семьей (27%), и здесь женщины 36−40 лет страдают больше всего.





Как часто женщина может увидеть женские примеры успеха в карьере, с которыми она может себя ассоциировать и не выглядеть белой вороной? Увы, не часто. Поэтому когда женщины говорят, что они не готовы жертвовать семьей ради карьеры, они имеют в виду не то, что у них нет амбиций, они сомневаются, что эта «жертва» будет вознаграждена. Так как у них нет ролевых моделей, они не видят поддержки карьерных амбиций и достижений на работе, не видят возможностей внутри компании.

В своей речи Джасинда Арден сказала: «У меня есть возможность привести своего ребенка на работу, но не так много мест, где женщины могут сделать то же самое. Однако я верю, что однажды это станет нормой для всех женщин, стремящихся к балансу карьеры и родительства».

И хоть многие компании делают шаги вперед, предоставляя свободный график сотрудницам, делая возможной работу из дома, организовывая детские сады прямо в офисах, но, в конце концов, эту задачу предстоит решать нам самим.

Мой собственный поиск баланса между карьерой и семьей заставил меня столкнуться с теми же трудностями, что испытывают миллионы работающих женщин. Я поделюсь с вами моими тактиками, хотя я знаю, что сказать всегда легче, чем сделать.

Я — ролевая модель для детей

Баланс часов, которые вы проводите с детьми и на работе, невозможен. Скажу больше, его ценность существенно переоценена. Я начала фокусироваться на пользе быть работающей мамой, а не на недостатках. А именно: у меня есть возможность быть ролевой моделью для своих детей. Не загнанной лошадью, которая ничего не успевает, а если вдруг посвятит работе лишний час, то будет укорять себя за то, что оторвала это драгоценное время от семьи. А работающей мамой, которая имеет значимую цель и приносит пользу своей деятельностью. Я помню, мои дети спрашивали, как просто объяснить другим, чем я занимаюсь. «Я принимаю трудные решения» — таким был мой ответ.

Приоритеты на определенное время

Необходимо разобраться с приоритетами в конкретный отрезок времени, и распределить ресурсы исходя из того, что важно сейчас, при этом держа в уме долгосрочные цели. Если, например, у вас важный проект на работе, который просто необходим для карьерного продвижения, определитесь с его временными границами — и разрешите себе уделять работе столько времени, сколько необходимо. Самокритика и ощущение того, что вы не даете необходимого вашей семье и детям в этот момент будут только лишать вас сил и энергии.





Поддержка партнера

Заручитесь поддержкой вашего партнера, детей и родственников. Дайте им понять, что вы по-прежнему цените их, однако на какой-то период фокус нужно сместить на работу, объясните, почему это для вас важно. Расскажите вашему партнеру, что рассчитываете на его помощь дома, обсудите возможность взять няню или помощника по уборке на определенные часы, чтобы каждая незапланированная задержка не выбивала вас из колеи и не включала внутреннего критика.

Оставайтесь на связи

Чтобы семья чувствовала, что вы цените ее, организуйте общее времяпрепровождение, не так важно, чем вы будете заниматься: спортом, творчеством, путешествиями — главное, что будет время только для семьи. Что бы вы ни делали, оставайтесь в контакте с домашними: говорите по телефону, сообщайте о ваших достижениях и спрашивайте, что у них в жизни, если вы не можете быть дома ко времени, когда дети ложатся спать, попробуйте почитать им книжку, использую FaceTime.

Будьте более эффективны

Попробуйте организовать свой домашний распорядок, чтобы он помогал не тратить время на незначительные вещи: например, заведите семейный календарь, к которому у всех в семье будет доступ, и где будет прописано, во сколько детям надо быть на кружках, кто готовит им обед с вечера и т.д.

Работайте над усовершенствованием ваших рабочих процессов: если можно что-то делегировать, поручите это вашим сотрудникам, развивайте компетенции вашей команды — ведь это те люди, которые вас поддержат, внедряйте проектное планирование с четкими сроками и ответственностью. Все это позволит вам концентрироваться на работе в том объеме, который подходит вам и минимизировать незапланированные авралы.





Разговор с боссом

Обсудите с боссом, что важно для вас: свободный график, дни работы удаленно, из дома, количество выходных в месяц и другое. Проговорите, при каких условиях он может быть уверен, что работа будет сделана в полном объеме и в срок. Это даст вам свободу в планировании времени между работой и семейными занятиями и ощущение, что вы не крадете время у работы или у семьи, что делает вас одинаково несчастной.

Время для себя

Не забудьте проводить «me time» — время только для себя, когда вы сможете перезарядить батарейки: это может быть общение с друзьями, спорт, медитации, шопинг, посещение салона красоты, прогулки, творчество — все, что расслабляет и наполняет вас энергией.

Повторюсь, что написать эти советы легче, чем их придерживаться. Начните с малого, и, почувствовав, что получается, продолжайте. Посмотрите на свою жизнь с уровня птичьего полета, чтобы заметить то, что сделает ее легче и счастливее. Ключ изменений — это наше знание об этой теме, однажды увидев эти вещи, вы не сможете это «развидеть».