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Как не чувствовать себя виноватой? 7 советов для женщин, которые хотят успешно совмещать карьеру и семью
Думаю, многим запомнился случай, когда премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн прибыла на заседание Генеральной Ассамблеи ООН со своей трехмесячной дочерью и в сопровождении мужа, который прилетел в Нью-Йорк, чтобы сопровождать супругу и ухаживать за ребенком. Она вошла историю, став первой женщиной-политиком, появившейся на официальном мероприятии с ребенком. Признайтесь, сколько раз в вашей карьере вы хотели сделать то же самое?
Сам факт появления маленького ребенка в деловом мире произвел фурор в медиа, хотя в самой Новой Зеландии феминистическими идеями никого не удивишь — это первая страна, 125 лет назад принявшая закон, позволяющий женщинам голосовать, а Джасинда Ардерн — третья премьер-министр женщина.
Джасинда призналась в своей речи, что во время взросления никогда не задумывалась о том, что ее пол может стать преградой на пути к достижениям. Однако, она считает это исключением, так как в других странах многие женщины все еще имеют ограниченный доступ к базовым возможностям.
Получая на 30% меньше, чем мужчины на тех же должностях, ощущая дискриминацию на руководящих позициях, женщины иногда вынужденно делают выбор в пользу семьи. Я говорю «вынужденно» не для того, чтобы обесценить важность семьи для женщины, а чтобы отметить очевидность выбора с практической точки зрения. Сидеть дома с больным ребенком при прочих равных останется женщина, так как зарплата мужчины выше.
Хотя есть женщины, которые оставляют работу, чтобы сфокусироваться на семье, это не на столько распространено. 70% работающих женщин воспитывают детей до 18 лет, а значит мы имеем 35% всех сотрудников, которые «жонглируют» своими рабочими и семейными обязанностями каждый день. Почему я говорю о женщинах? Потому что в большинстве случаев именно женщину спрашивают об этом пресловутом «балансе».
Часто, руководствуясь стереотипами, руководители делают выбор за саму женщину, даже не спрашивая ее. Я много раз слышала что-то вроде: «Да, она идеально подойдет на эту позицию, но она не захочет переезжать» или «Она соответствует должности, но у нее маленькие дети, поэтому она не сможет ездить в командировки».
Вы удивитесь, но 74% женщин в начале карьеры на средних менеджерских позициях сильно заинтересованы в том, чтобы занять роль директоров, и уровень генерального директора — наиболее вдохновляющая перспектива для них (согласно исследованию международной рекрутинговой компании Эгон Зендер (Egon Zehnder). Далее, параллельно с карьерным ростом, количество женщин, мечтающих о высоких позициях, уменьшается до 57%.
Среди причин, которые тянут женщин назад, невозможность расширить свои компетенции (32%), сложности в проявлении своего потенциала и талантов на работе (29%), трудности в балансировании между работой и семьей (27%), и здесь женщины 36−40 лет страдают больше всего.
Как часто женщина может увидеть женские примеры успеха в карьере, с которыми она может себя ассоциировать и не выглядеть белой вороной? Увы, не часто. Поэтому когда женщины говорят, что они не готовы жертвовать семьей ради карьеры, они имеют в виду не то, что у них нет амбиций, они сомневаются, что эта «жертва» будет вознаграждена. Так как у них нет ролевых моделей, они не видят поддержки карьерных амбиций и достижений на работе, не видят возможностей внутри компании.
В своей речи Джасинда Арден сказала: «У меня есть возможность привести своего ребенка на работу, но не так много мест, где женщины могут сделать то же самое. Однако я верю, что однажды это станет нормой для всех женщин, стремящихся к балансу карьеры и родительства».
И хоть многие компании делают шаги вперед, предоставляя свободный график сотрудницам, делая возможной работу из дома, организовывая детские сады прямо в офисах, но, в конце концов, эту задачу предстоит решать нам самим.
Мой собственный поиск баланса между карьерой и семьей заставил меня столкнуться с теми же трудностями, что испытывают миллионы работающих женщин. Я поделюсь с вами моими тактиками, хотя я знаю, что сказать всегда легче, чем сделать.
Я — ролевая модель для детей
Приоритеты на определенное время
Поддержка партнера
Оставайтесь на связи
Будьте более эффективны
Разговор с боссом
Время для себя
Повторюсь, что написать эти советы легче, чем их придерживаться. Начните с малого, и, почувствовав, что получается, продолжайте. Посмотрите на свою жизнь с уровня птичьего полета, чтобы заметить то, что сделает ее легче и счастливее. Ключ изменений — это наше знание об этой теме, однажды увидев эти вещи, вы не сможете это «развидеть».
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Как не чувствовать себя виноватой? 7 советов для женщин, которые хотят успешно совмещать карьеру и семью
Джасинда Ардерн вошла историю, став первой женщиной-политиком, появившейся на официальном мероприятии с ребенком. Признайтесь, сколько раз в вашей карьере вы...
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