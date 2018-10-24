



Каждую последнюю пятницу месяца в Беларуси проходит Единый день безопасности дорожного движения. Октябрьский пройдет 26 октября под девизом «Постой, пешеход, тормозите колеса!».

Пешеходами бываем мы все. Когда человек идет на работу, на занятия, в гости, в магазин - во всех этих случаях он выступает в качестве такого участника дорожного движения. Для собственной безопасности и безопасности окружающих он обязан соблюдать специально предназначенные для него правила.

Места, где можно пересекать проезжую часть, знают даже очень маленькие дети. Это пешеходные переходы. Они бывают наземными, надземными и подземными. При отсутствии переходов допускается пересечение на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Если нет и таковых, переход разрешается на участках без разделительной полосы, ограждений, с общим числом полос менее шести. Делать это надо обязательно по кратчайшей траектории (под прямым углом) и там, где дорога хорошо просматривается в обе стороны. В местах, где движение регулируется, надо руководствоваться сигналами регулировщика или светофора. Задерживаться и останавливаться, кроме как на островках безопасности, нельзя. Выходить же на проезжую часть из-за чего-либо, ограничивающего обзорность, можно лишь убедившись в отсутствии приближающегося транспорта. В любом случае перед выходом на проезжую часть необходимо удостовериться в безопасности. Все вроде бы элементарно и понятно, однако и названные выше требования выполняют не все. Иначе бы на Гродненщине наезды на пешеходов не составляли в этом году примерно четверть от общего числа происшествий с тяжелыми последствиями.

Хотя полной безопасности нахождение на пешеходном переходе все равно не гарантирует. Наезд на нем способна вызвать неправильное распределение водителем внимание. Следя за транспортными средствами, такой поведение пешеходов из виду упускает вовсе или не воспринимает надлежащим образом. На «зебре» многополосной улицы можно быть сбитым машиной, которая выезжает из-за остановившихся в соседних рядах.

Находятся, как водители, спешащие на желтый проскочить, так и начинающие движение на него, потому нередки наезды при смене светофорных сигналов. Опасно оставаться пешеходу на проезжей части в момент включения красного света. Рассчитывая, что ожидающие проезда водители его пропустят, сильно рискует. В такой ситуации пешеход должен учитывать, что приближающееся транспортное средство может на пешеходный переход въехать без остановки. Лучше заранее переход дороги рассчитать таким образом, чтобы не останавливаться на середине проезжей части. При вынужденной остановке на ней, нельзя совершать необдуманных телодвижений. Даже шаг назад в этой ситуации недопустим, так как именно в этот момент за спиной может проезжать автомобиль.

Водитель должен учитывать манеру поведения пешеходов и адекватно реагировать на их действия. По разным признакам почти всегда можно определить намерение выйти на дорогу в месте, которое для того не предназначено. Уже находящийся на проезжей части при виде быстро приближающейся машины, как правило, теряется и чаще всего стремится вернуться назад. Такого пешехода не следует пугать звуковым сигналом. Если тот прошел полпути, надо объехать сзади, а если только вступил на проезжую часть снизить скорость и быть готовым к торможению.

На многополосных улицах и дорогах опасно проезжать, казалось бы, пустой переход двум-трем машинам одновременно. Пешеходу из-за транспортного средства в правом ряду, могут быть не видны машины, движущиеся в среднем и левом. Тогда человек способен побежать перед ближним к нему автомобилем, появляясь перед движущимися во других полосах.

Не каждый пешеход в состоянии определить скорость приближающегося автомобиля. Пожилые люди, дети, да и многие взрослые слабо представляют возможности транспортных средств. Они больше реагируют на их внешний эффект. Шумный самосвал или автопоезд они пропустят скорее. Движущийся гораздо быстрее легковой автомобиль у них такого чувства тревоги не вызывает. В группах пешеходы еще смелее, особенно после продолжения ожидания перехода при сплошном транспортном потоке.

Особую осторожность следует соблюдать в местах с высокой вероятностью появления на проезжей части детей. Они, как правило, нетерпеливы, имеют отличное от взрослых представление о времени и пространстве, часто неправильно оценивают направление и скорость движения автомобиля. Дети могут начать перебегать проезжую часть непосредственно перед самым автомобиле и без оглядки. Иногда, пропустив один-два автомобиля и немного выждав, они теряют терпение и выбегают на дорогу перед следующим.

Высока вероятность наездов во внутриквартальных проездах. Они пролегают вдоль детских учреждений, спортплощадок, подъездов жилых домов. В течение рабочего дня эта территория занята в основном детьми, их мамами и пожилыми людьми. Отдельные пенсионеры уже не в состоянии быстро отреагировать на опасность, исходящую от движущегося автомобиля, дети еще не в состоянии осознать ее. Зеленые насаждения, припаркованные машины, постройки создают не просматриваемые зоны и таят много неожиданностей. Из-за ни ребенок может появиться на пути в любой момент.