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Стоит ли повышать налог для богатых и отменять льготы "айтишникам"?

25.10.2018 07:45 — Разное | UDF  
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Как уменьшить сборы от населения и компаний, чем компенсировать поступления в бюджет и каким образом снижение налоговой нагрузки спасает экономику — об этом старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский.

В 2019 году в Беларуси планируют провести административную реформу налоговой системы. Налоговая нагрузка в Беларуси не самая привлекательная. В целом белорусы платят больше налогов, чем их соседи. Например, подоходный налог и взносы в Фонд социальной защиты населения достигают 48% от доходов работающего.

Общий размер налогов и социальных взносов можно смело снижать. На это есть несколько причин, убежден экономист.


Вернуть домой трудовых мигрантов

Беларусь как относительно маленькая страна, соседствующая с достаточно большими государствами, вынуждена выдерживать прямую конкуренцию на рынках труда. Причем, учитывая потоки трудовых мигрантов, нередко ее проигрывает.

— Белорусу достаточно легко уехать в Украину, Россию или Польшу, если там более выгодные условия и выше зарплаты. Вот почему для нас важно сохранять конкурентоспособные зарплаты. И снижение налогового бремени, в том числе отчислений в ФСЗН, сыграло бы здесь положительную роль, — отмечает эксперт.

Это может показаться странным, но снижение налогов делает экономику более эффективной.

В сравнении со средними показателями по Европе, где налоговое бремя варьируется между 30-40%, в Беларуси достаточно высокие налоги и отчисления.

— Насколько хорошо влияет на экономику снижение налогов, можно увидеть на примере некоторых пилотных областей Беларуси, скажем, IT-сферы, — говорит эксперт BEROC.

Благодаря налоговым льготам и выгодным условиям, белорусский IT-сектор конкурентоспособен на международном рынке и в Беларусь зачастую переезжают компании из России и других стран.


Уменьшить удар в случае пенсионной реформы

34-процентная нагрузка на нанимателя отражается на состоятельности компании и на зарплатах работников.

— Пусть технически отчисления в ФСЗН не называют налогом, но де-факто они являются налогом на труд, — поясняет экономист.

Многие работники этого не ощущают из-за того, что практически весь размер взносов в ФСЗН проходит мимо их карманов. В России на социальные и пенсионные выплаты идут 30% от зарплаты работника, в Казахстане — около 15%, в Украине — около 22%, в Литве и Польше — около 30%.

Снижение взносов в ФСЗН очень своевременный ход, раз уж в стране назрела необходимость проведения пенсионной реформы. И это может как раз стать частью изменений в системе.

— Снижать взносы в ФСЗН необходимо. И лучше вместе с переходом на накопительную систему, что и позволит в определенной степени снизить отчисления, — считает Лев Львовский.


Подстегнуть нанимателей быть честными

По оценкам Международного валютного фонда, объем теневой экономики Беларуси достигает 32% ВВП. Немало нанимателей предпочитают часть зарплат отдавать работникам в «конвертах».

Когда налоги платить просто и они не заоблачны, это способствует увеличению желания нанимателей работать «по белому».

— Вопрос тут в том, насколько снижается нагрузка на фонд оплаты или в целом налоговая нагрузка. Если отчисления в ФСЗН станут меньше, например, на 2%, можно ожидать, что это в некоторой степени улучшит эффективность экономики, хотя вряд ли мотивирует работодателей выходить из тени, — прогнозирует собеседник Завтра твоей страны.


Нет — налогу на богатство и сокращению эффективных льгот

Эксперт рекомендует сохранить плоскую шкалу налогообложения.

— При реформировании налоговой системы часто возникает соблазн собирать больший процент налогов с условно богатых и меньший — с бедных. Но и экономическая теория, и экономическая практика показывают, что эти идеи всегда оказываются плохими по результату, — объясняет Лев Львовский.

Они приводят к уменьшению налоговых сборов и эффективности всей налоговой системы.

То же касается предоставленных налоговых льгот для некоторых сфер. Небольшое увеличение они «переварят», но полная отмена льгот или рост налогов в том же Парке высоких технологий вынудит компании переезжать в соседние страны.

— К тому же, бизнес любит предсказуемость. Частое изменение законодательства, особенно в худшую сторону, вызывает недоверие бизнеса и инвесторов. ПВТ — это удачный пример, где бизнес поверил государству и надежности предоставляемых условий, — добавляет эксперт.


Воля есть — дело за реализацией

Судя по тому, что власти обсуждают и озвучивают вопрос налоговой реформы, политическая воля менять систему есть. Это подтверждают официальные пресс−релизы, в которых отмечается возможность снижения налоговой нагрузки на физических лиц, считает экономист BEROC.

При снижении налогов встанет вопрос бюджетного наполнения. Как в таком случае компенсировать изначально снизившиеся поступления в бюджет, зависит от многих факторов — роста экономики, договоренности Минска и Москвы по компенсациям за потери в результате российского налогового маневра.

Международный опыт показывает, что при продуманных реформах налоговой системы можно рассчитывать на увеличение пополнения бюджета

— Мы будем собирать налогов меньше в процентах, но с большего числа и размера доходов, — объясняет экономист.

Вторым компенсирующим потери шагом, по его мнению, может стать пересмотр определенного круга налоговых льгот.

 
Теги: Минск
 
 
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Как уменьшить сборы от населения и компаний, чем компенсировать поступления в бюджет и каким образом снижение налоговой нагрузки спасает экономику?
 
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