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"Все должно крутиться вокруг человека". Почему с чиновниками это не работает?

25.10.2018 07:33 — Разное | UDF  
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Фото носит иллюстративный характер. Фото: TUT.by
Мнение большинства местных чиновников об общественных обсуждениях и других формах участия граждан в принятии локальных решений сводится к тому, что люди мешают им работать.

Общественные обсуждения по застройке и развитию районов городов чаще всего проводятся ради галочки, а представители госструктур приходят на них с уже окончательно принятыми решениями, на которые люди никак не могут повлиять. Встречи с местными жителями проводятся больше для того, чтобы позволить им «выпустить пар», считает председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

Законодательно в Беларуси закреплены 11 форм участия граждан в реализации форм местного самоуправления. Но чаще всего люди пишут либо жалобы, либо обращения.

—Из тех инструментов, которые есть в нашем законодательстве, более или менее работают обращения граждан. Так сложилось, что наши чиновники не очень подотчетны гражданам. Также хорошо работает скандал, — отметил руководитель проектов «Кошт урада» и «Удобный город» Владимир Ковалкин во время круглого стола «Местное самоуправление: как повысить роль граждан в принятии решений.


Люди или территория?

Власти, как правило, работают не с местным сообществом, а с административно-территориальной единицей.

— Исполкомы как бы работают не для людей, а для территории, — отмечает председатель правления Фонда имени Льва Сапеги Мирослав Кобаса. — Происходит подмена понятий: бюджет или собственность административно-территориальной единицы.

Десятилетиями накатанный подход в виде спущенных сверху нормативов и указаний, максимальной закрытости, отсутствие понимания, что госорганы работают на бюджетные деньги и в идеале призваны помогать людям управлять городом или селом, минимизирует у чиновников уровень восприятия инициатив со стороны общества.

— Но не может территория быть собственником. Это собственность и бюджет людей, которые проживают на этой территории, — объясняет Мирослав Кобаса.

А люди на местах тем временем начали осознавать свою ответственность за развитие городов, все чаще требуют от властей считаться с их мнением. И это не только ставший нарицательным образом столичный активист Антон Мотолько. В целом в обществе есть 5-7% общественно активных людей. Но их вклад в местное сообщество может быть колоссальным, потому что они способны показать массам размер отдачи от вложенных в общественную инициативу сил. Те, кто смог отстоять свои интересы, входят во вкус и становятся более инициативными, показывает опыт ресурса «Удобный город».


Скрытые ресурсы

Исполкомы, которые реально влияют на жизнь местного сообщества и принимают принципиальные решения, не подконтрольны и не подотчетны гражданам. Главная проблема именно в этом. И она исчезнет, когда чиновники поймут, что наняты помогать местным жителям в управлении городом или селом, считает Мирослав Кобаса.

— Я согласен с президентом, когда он говорит, что все должно крутиться вокруг человека. Вот только за словами должны последовать действия: надо поменять законодательство так, чтобы местные чиновники зависели от граждан, — отмечает эксперт в области самоуправления и предлагает ввести полную подотчетность структур как местного, так и национального управления, а также выборность мэров.

Сами местные власти должны понять, что тесно работать с обществом и привлекать людей к различным проектам выгодно.

— В некоторых городах с властями и местным сообществом мы просчитали экономическую целесообразность нескольких проектов в случае их реализации с привлечением и учетом мнения общественности, получили рентабельность от 30% до 200% по сравнению с тем, сколько тратят денег органы управления. Экономия и более высокая отдача — это один из важнейших скрытых ресурсов, — подчеркивает Мирослав Кобаса.

Когда люди принимают участие в локальных проектах, знают, куда и как тратятся их налоги, они заинтересованы в том, чтобы деньги использовались более эффективно, начинают предлагать различные инициативы для улучшения инфраструктуры.

 
 
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Мнение большинства местных чиновников об общественных обсуждениях и других формах участия граждан в принятии локальных решений сводится к тому, что люди мешают...
 
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