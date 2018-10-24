"Все должно крутиться вокруг человека". Почему с чиновниками это не работает?

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Люди или территория?



Скрытые ресурсы

Общественные обсуждения по застройке и развитию районов городов чаще всего проводятся ради галочки, а представители госструктур приходят на них с уже окончательно принятыми решениями, на которые люди никак не могут повлиять. Встречи с местными жителями проводятся больше для того, чтобы позволить им «выпустить пар», считает председатель движения «За Свободу»Законодательно в Беларуси закреплены 11 форм участия граждан в реализации форм местного самоуправления. Но чаще всего люди пишут либо жалобы, либо обращения.—Из тех инструментов, которые есть в нашем законодательстве, более или менее работают обращения граждан. Так сложилось, что наши чиновники не очень подотчетны гражданам. Также хорошо работает скандал, — отметил руководитель проектов «Кошт урада» и «Удобный город»во время круглого стола «Местное самоуправление: как повысить роль граждан в принятии решений.Власти, как правило, работают не с местным сообществом, а с административно-территориальной единицей.— Исполкомы как бы работают не для людей, а для территории, — отмечает председатель правления Фонда имени Льва Сапеги Мирослав Кобаса. — Происходит подмена понятий: бюджет или собственность административно-территориальной единицы.Десятилетиями накатанный подход в виде спущенных сверху нормативов и указаний, максимальной закрытости, отсутствие понимания, что госорганы работают на бюджетные деньги и в идеале призваны помогать людям управлять городом или селом, минимизирует у чиновников уровень восприятия инициатив со стороны общества.— Но не может территория быть собственником. Это собственность и бюджет людей, которые проживают на этой территории, — объясняет Мирослав Кобаса.А люди на местах тем временем начали осознавать свою ответственность за развитие городов, все чаще требуют от властей считаться с их мнением. И это не только ставший нарицательным образом столичный активист Антон Мотолько. В целом в обществе есть 5-7% общественно активных людей. Но их вклад в местное сообщество может быть колоссальным, потому что они способны показать массам размер отдачи от вложенных в общественную инициативу сил. Те, кто смог отстоять свои интересы, входят во вкус и становятся более инициативными, показывает опыт ресурса «Удобный город».Исполкомы, которые реально влияют на жизнь местного сообщества и принимают принципиальные решения, не подконтрольны и не подотчетны гражданам. Главная проблема именно в этом. И она исчезнет, когда чиновники поймут, что наняты помогать местным жителям в управлении городом или селом, считает— Я согласен с президентом, когда он говорит, что все должно крутиться вокруг человека. Вот только за словами должны последовать действия: надо поменять законодательство так, чтобы местные чиновники зависели от граждан, — отмечает эксперт в области самоуправления и предлагает ввести полную подотчетность структур как местного, так и национального управления, а также выборность мэров.Сами местные власти должны понять, что тесно работать с обществом и привлекать людей к различным проектам выгодно.— В некоторых городах с властями и местным сообществом мы просчитали экономическую целесообразность нескольких проектов в случае их реализации с привлечением и учетом мнения общественности, получили рентабельность от 30% до 200% по сравнению с тем, сколько тратят денег органы управления. Экономия и более высокая отдача — это один из важнейших скрытых ресурсов, — подчеркивает Мирослав Кобаса.Когда люди принимают участие в локальных проектах, знают, куда и как тратятся их налоги, они заинтересованы в том, чтобы деньги использовались более эффективно, начинают предлагать различные инициативы для улучшения инфраструктуры.