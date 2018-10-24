﻿ Осенний сад и огород. Вносить ли органические удобрения?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Осенний сад и огород. Вносить ли органические удобрения?

25.10.2018 08:11 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Как быть, если осенью в вашем распоряжении оказались органические удобрения животного происхождения (навоз, помет) – внести в почву под осеннюю перекопку или повременить до весны? Ответ знает научный сотрудник НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии БГУ, эксперт YouTube-канала Procvetok Иван Русских.

Осенний сад и огород. Вносить ли органические удобрения?

– Органические удобрения – важный источник питательных элементов для растений, в первую очередь – азота. Однако хранение навоза и помета приводит к существенным потерям данного элемента. Это происходит из-за улетучивания аммиака. При разложении органического удобрения (гниении) формируется щелочная среда, которая способствует выделению аммиака в воздух. Вместе с аммиаком может улетучиться до 60% азота.

Зная об этом, многие дачники осенью перед перекапыванием почвы спешат обогатить ее органическими удобрениями. В результате азотные элементы превращаются в нитраты, которые очень быстро вымываются из почвы в подлежащие горизонты. Попадая в реки, естественные водоемы и колодцы, нитраты загрязняют воду. Кроме того, при внесении органических удобрений по поверхности почвы велик риск того, что значительную часть органики смоют вешние воды.

Есть еще одна весомая причина подождать теплых деньков. Если перемешать навоз с соломой или помет с опилками и оставить до весны, органические вещества превратятся в минеральные – более доступные для растений и полезной почвенной микрофлоры. А это значит, что патогены, которые угрожают садово-огородным растениям, встретят достойный отпор.

Итак, если в осенние месяцы вы разжились органическими удобрениями, лучше их приберечь. Полиэтиленовую пленку подстелите под навоз, укройте его сверху и зафиксируйте пленку досками либо камнями. Так вы не допустите размывания навоза осадками, а также предотвратите улетучивание аммиака. Сухой птичий помет, во избежание распространения запаха, храните в плотно завязанных полиэтиленовых мешках.

Также помет можно высыпать в бочку и добавить воду. При благоприятных условиях в бочке начнутся процессы анаэробного брожения – в результате будут образовываться вещества, полезные для растений и почвенной микрофлоры. Только следите за тем, чтобы брожение не затянулось, иначе углерод – источник питания для микроорганизмов – превратится в метан и углекислый газ. Используйте жидкость из бочки в ранневесенний период для подкормки декоративных, садовых и других растений.      

Как же обогатить грядки осенью? Сделайте мощное мульчирование сеном или соломой либо вкопайте их непосредственно в почву, только весной не забудьте добавить дозу азотных удобрений. Это необходимо для того, чтобы скомпенсировать потерю азота при разложении органического вещества. Если промульчируете грядки, особенно с многолетними насаждениями, соломой, будьте готовы к визитам грызунов. Чтобы снизить популяцию незваных гостей, раскладывайте на участке ядовитые приманки.

Подготовила Ирина Барейко

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как быть, если осенью в вашем распоряжении оказались органические удобрения животного происхождения (навоз, помет) – внести в почву под осеннюю перекопку или...
 
Новости дня
Новости разные
 
Киллер из ореховской группировки женился на бывшем следователе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны Кастрычнiк
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика