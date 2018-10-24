Осенний сад и огород. Вносить ли органические удобрения?

Как быть, если осенью в вашем распоряжении оказались органические удобрения животного происхождения (навоз, помет) – внести в почву под осеннюю перекопку или повременить до весны? Ответ знает научный сотрудник НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии БГУ, эксперт YouTube-канала Procvetok Иван Русских.





– Органические удобрения – важный источник питательных элементов для растений, в первую очередь – азота. Однако хранение навоза и помета приводит к существенным потерям данного элемента. Это происходит из-за улетучивания аммиака. При разложении органического удобрения (гниении) формируется щелочная среда, которая способствует выделению аммиака в воздух. Вместе с аммиаком может улетучиться до 60% азота.

Зная об этом, многие дачники осенью перед перекапыванием почвы спешат обогатить ее органическими удобрениями. В результате азотные элементы превращаются в нитраты, которые очень быстро вымываются из почвы в подлежащие горизонты. Попадая в реки, естественные водоемы и колодцы, нитраты загрязняют воду. Кроме того, при внесении органических удобрений по поверхности почвы велик риск того, что значительную часть органики смоют вешние воды.

Есть еще одна весомая причина подождать теплых деньков. Если перемешать навоз с соломой или помет с опилками и оставить до весны, органические вещества превратятся в минеральные – более доступные для растений и полезной почвенной микрофлоры. А это значит, что патогены, которые угрожают садово-огородным растениям, встретят достойный отпор.

Итак, если в осенние месяцы вы разжились органическими удобрениями, лучше их приберечь. Полиэтиленовую пленку подстелите под навоз, укройте его сверху и зафиксируйте пленку досками либо камнями. Так вы не допустите размывания навоза осадками, а также предотвратите улетучивание аммиака. Сухой птичий помет, во избежание распространения запаха, храните в плотно завязанных полиэтиленовых мешках.

Также помет можно высыпать в бочку и добавить воду. При благоприятных условиях в бочке начнутся процессы анаэробного брожения – в результате будут образовываться вещества, полезные для растений и почвенной микрофлоры. Только следите за тем, чтобы брожение не затянулось, иначе углерод – источник питания для микроорганизмов – превратится в метан и углекислый газ. Используйте жидкость из бочки в ранневесенний период для подкормки декоративных, садовых и других растений.

Как же обогатить грядки осенью? Сделайте мощное мульчирование сеном или соломой либо вкопайте их непосредственно в почву, только весной не забудьте добавить дозу азотных удобрений. Это необходимо для того, чтобы скомпенсировать потерю азота при разложении органического вещества. Если промульчируете грядки, особенно с многолетними насаждениями, соломой, будьте готовы к визитам грызунов. Чтобы снизить популяцию незваных гостей, раскладывайте на участке ядовитые приманки.

Подготовила Ирина Барейко