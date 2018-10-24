Пятиэтажное здание в Гомеле выставят на торги за 1 базовую величину

Электронные торги, главным лотом на которых будет пятиэтажное кирпичное здание в Гомеле, пройдут 1 ноября, сообщили в Комитете государственного имущества Гомельского областного исполнительного комитета.

Здание расположено по адресу: улица Рабочая, дом 22.

"Здесь в дальнейшем можно открыть объект торговли, складского назначения, бытового обслуживания населения, коммунального хозяйства, общественного питания", - отметили представители комитета.

"В последнее время в Беларуси особое внимание уделяется развитию информационно-коммуникационных технологий, которые приходят во все сферы жизни общества. Не остается в стороне и такое направление, как продажа государственного имущества с аукционных торгов. С 2016 года комитет "Гомельоблимущество" аккредитован на электронной торговой площадке ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" ( http://et.butb.by ). За это время комитет организовал 14 электронных торгов, на которые было выставлено более 100 лотов. В итоге продано 4 объекта", - рассказали в комитете.