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Пятиэтажное здание в Гомеле выставят на торги за 1 базовую величину
Электронные торги, главным лотом на которых будет пятиэтажное кирпичное здание в Гомеле, пройдут 1 ноября, сообщили в Комитете государственного имущества Гомельского областного исполнительного комитета.
Здание расположено по адресу: улица Рабочая, дом 22.
"Здесь в дальнейшем можно открыть объект торговли, складского назначения, бытового обслуживания населения, коммунального хозяйства, общественного питания", - отметили представители комитета.
"В последнее время в Беларуси особое внимание уделяется развитию информационно-коммуникационных технологий, которые приходят во все сферы жизни общества. Не остается в стороне и такое направление, как продажа государственного имущества с аукционных торгов. С 2016 года комитет "Гомельоблимущество" аккредитован на электронной торговой площадке ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (
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Электронные торги, главным лотом на которых будет пятиэтажное кирпичное здание в Гомеле, пройдут 1 ноября, сообщили в Комитете государственного имущества...
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