Топ-10 самых продаваемых авто в мире

Топ-10 самых продаваемых автомобилей составило аналитическое агентство Focus2move.

Для начала немного общей статистики. Мировой рынок новых легковых автомобилей с 2009 года стабильно прирастает на 2-3%. По итогам текущего года прогнозируется преодоление планки в 98 миллионов проданных машин, а в следующем - в 100 миллионов.

Что касается предварительных итогов 2018-го, то по данным Focus2move, замыкает десятку лидеров Chevrolet Silverado с 430 708 реализованными дилерами экземплярами (-11,2% к прошлому году). Затем, в порядке возрастания цифр продаж, следуют: Toyota Camry - 454 094 (0%), Honda CR-V - 460 904 (-3,2%), Volkswagen Polo - 499 462 (+31,2%), Volkswagen Tiguan - 539 463 (+14,2%), Toyota RAV4 - 561 601 (+1,0%), Honda Civic - 563 333 (-3,1%).

Открывает первую тройку Volkswagen Golf - 572 772 проданных машины (+1,9%). На второй ступеньке - Ford F-Series - 722 566 (+7,3%).

И лидером стала модель Toyota Corolla. Японский автобренд привлек 816 748 покупателей (-3,4%) этого авто.



