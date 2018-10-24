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В Ватикане создали католический аналог игры Pokemon Go

25.10.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Игру Follow JC Go, в которой нужно, по аналогии с поиском покемонов в Pokémon Go, искать пророков, святых католической церкви, апостолов и самого Христа, с 24 октября можно бесплатно скачать в App Store и Google Play. Интерфейс пока предлагается исключительно на испанском, но в ближайшее время разработчик, католическая организация Fundación Ramón Pané, обещает добавить английский, итальянский и португальский языки.

Играть в Follow JC Go можно в любой точке мира. Первым же игроком стал папа римский Франциск. Сообщается, что ему религиозный вариант Pokémon Go понравился, он назвал проект "надлежащим использованием новых технологий в вопросах распространения веры".

Находить персонажей, чтобы составить из них свою "команду" в игре, игрокам помогают ответы на вопросы, касающиеся религии и нравственности, а также совершенные в нужном месте и в определенное время молитвы.

Над созданием Follow JC Go! трудились 43 дизайнера, богослова, библеиста, церковных историков и инженеров, которые вложили в нее 32 тысячи человеко-часов. На проект было затрачено 500 тысяч долларов частных инвестиций и пожертвований.

 
 
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Игру Follow JC Go, в которой нужно, по аналогии с поиском покемонов в Pokémon Go, искать пророков, святых католической церкви, апостолов и самого Христа, с 24 октября можно...
 
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