Врач-гигиенист рассказала, как правильно выбирать детские товары

О том, какие гигиенические требования родителям нужно предъявлять к предметам детского обихода, рассказала врач-гигиенист отделения лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Татьяна Окромешко.

С момента рождения ребенок через окружающие его предметы познает мир. В первые месяцы жизни количество предметов, с которыми сталкивается ребенок, незначительное (пеленки, подгузники, белье, обувь). Однако, взрослея, количество предметов постоянно увеличивается, в жизни ребенка появляются игрушки, игры, включая электронные, книги, школьные принадлежности, компьютеры и др.

Многие из вышеуказанных предметов выполнены из полимерных материалов, пластмасс, в состав которых входят химические вещества различного класса опасности. Химические вещества, накапливаясь в организме, могут приводить к серьезным нарушениям и заболеваниям. Вред здоровью ребенка могут наносить химические вещества при попадании в организм ребенка при дыхании, а также при непосредственном контакте с кожей и слизистыми.

Для предотвращения опасного влияния на здоровье детей в Республике Беларусь действует ряд нормативных документов, включая документы Евразийского экономического союза, устанавливающие требования безопасности к предметам детского обихода, создана система подтверждения качества и безопасности товаров детского ассортимента. Действующими нормативными документами установлен ряд санитарногигиенических требований к товарам для детей. Остановимся на некоторых их них.

Гигиенические требования к детской обуви

Обувь должна обеспечивать благоприятный климат стопы, выполнять амортизационную функцию, защищать стопу от механических повреждений, поддерживать температурно-влажностный режим при неблагоприятных метеоусловиях, выполнять эстетическую функцию.

Гигиенические требования к детской обуви определяются, исходя из строения детской стопы в период роста, а также материалами, из которых изготовлена обувь. Детская стопа имеет радиальную форму, с наибольшей шириной на концах пальцев. Скелет стопы образован хрящами, окостенение хрящей завершается с окончанием роста ребенка, поэтому стопа подвержена различным механическим воздействиям, под влиянием которых может легко деформироваться.

В связи с этим нормируются такие показатели, как масса обуви, гибкость, прочность крепления, высота каблука. Так, в обуви не допускается открытая пяточная часть для детей в возрасте до 3-х лет, а также нефиксированная пяточная часть, кроме обуви для кратковременной носки для детей от 3-х до 7-ми лет.

При лабораторных исследований проводят определение химических веществ в зависимости от состава материала, из которого изготовлена обувь. Наиболее часто определяемыми химическими веществом в обуви являются фенол и формальдегид.

Гигиенические требования к ранцам и ученическим портфелям

Портфели и ранцы являются обязательными атрибутами школьника.

Родители должны помнить, что ношение ранца, рюкзака за спиной приводит к формированию правильной осанки. При ношении ранца, рюкзака, портфеля за спиной тяжесть равномерно распределяется на спину и плечи, ранец, рюкзак, портфель плотно прижимает лопатки и равномерно давит на плечи сверху вниз. В таком положении ребенок дышит свободно.

При ношении портфеля, ранца в руках позвоночник деформируется, что приводит к нарушению осанки.

Важным показателем является масса портфелей. Так, для учащихся 1-4 классов она не должна превышать 700 г, для учащихся 5-11 классов не более 1000 г.

На ранцах, портфелях, рюкзаках должны быть светоотражающие элементы. Портфели, ранцы и рюкзаки должны иметь формоустойчивую спинку. В нижней части плечевых ремней ранца и рюкзака должно предусматриваться приспособление, позволяющее изменить длину ремней в соответствии с ростом ребенка и характером одежды. Ремни также должны иметь разъем, облегчающий одевание и снимание ранца и рюкзака.

Гигиенические требования к детским коляскам

В настоящее время большой выбор детских колясок позволяет каждому потребителю выбрать модель, которая будет удовлетворять его вкусам и требованиям. Однако необходимо помнить и о требованиях безопасности к детским коляскам.

Детские коляски должны быть устойчивыми на горизонтальной поверхности и наклонной плоскости, должны иметь тормозную и блокировочную системы.

Открытые коляски должны быть оборудованы устройствами, предупреждающие выпадение ребенка из коляски.

Детские коляски не должны иметь острых краев, углов и деталей. Если ребенок находится в коляске, то для него должна быть недоступна тормозная система коляски. Текстильные материалы, из которых изготовлены элементы детских колясок, должны быть прочными, устойчивы к окраске и трению, а также быть водонепроницаемы. Закрытая коляска должна иметь водонепроницаемый чехол. На коляске должна быть предусмотрена возможность установки световозвращающих элементов.

Контроль за предметами детского обихода является необходимой и обязательной процедурой, целью которой является предупреждение неблагоприятного воздействия на организм ребенка. Современная система оценки безопасности товаров детского ассортимента обеспечивает недопущение на рынок некачественного и небезопасного товара как на территорию Евразийского экономического союза, так и на территорию Республики Беларусь.