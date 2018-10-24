Пиво полезно, но только безалкогольное

Ученые из Университета Эрлангена-Нюрнберга установили: пиво позволяет снизить риск рака печени, но только в том случае, если не содержит алкоголя.

Полезным ингредиентом в безалкогольном пиве является хмель, который содержит ксантогумол и изо-альфа-горькие кислоты, известные своими противовоспалительными свойствами.

Исследование немецких ученых подтверждается и экспериментом их японских коллег. Специалисты поили мышей безалкогольным пивом, а контрольную группу - водой. У первой группы оказалось на 85% меньше повреждений ДНК в почках, печени и легких.





Более ранние исследования также доказали положительное влияние пива в борьбе с сахарным диабетом и пониженным давлением.

При этом ученые подчеркивают - напиток не должен содержать алкоголь, который, наоборот, влечет за собой развитие ряда болезней и нарушений в организме.