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Пиво полезно, но только безалкогольное

25.10.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Ученые из Университета Эрлангена-Нюрнберга установили: пиво позволяет снизить риск рака печени, но только в том случае, если не содержит алкоголя. 

Полезным ингредиентом в безалкогольном пиве является хмель, который содержит ксантогумол и изо-альфа-горькие кислоты, известные своими противовоспалительными свойствами.

Исследование немецких ученых подтверждается и экспериментом их японских коллег. Специалисты поили мышей безалкогольным пивом, а контрольную группу - водой. У первой группы оказалось на 85% меньше повреждений ДНК в почках, печени и легких.

Пиво полезно, но только безалкогольное

Более ранние исследования также доказали положительное влияние пива в борьбе с сахарным диабетом и пониженным давлением. 

При этом ученые подчеркивают - напиток не должен содержать алкоголь, который, наоборот, влечет за собой развитие ряда болезней и нарушений в организме.

 
 
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Ученые из Университета Эрлангена-Нюрнберга установили: пиво позволяет снизить риск рака печени, но только в том случае, если не содержит алкоголя.  Полезным...
 
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