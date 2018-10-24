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Пиво полезно, но только безалкогольное
Ученые из Университета Эрлангена-Нюрнберга установили: пиво позволяет снизить риск рака печени, но только в том случае, если не содержит алкоголя.
Полезным ингредиентом в безалкогольном пиве является хмель, который содержит ксантогумол и изо-альфа-горькие кислоты, известные своими противовоспалительными свойствами.
Исследование немецких ученых подтверждается и экспериментом их японских коллег. Специалисты поили мышей безалкогольным пивом, а контрольную группу - водой. У первой группы оказалось на 85% меньше повреждений ДНК в почках, печени и легких.
Более ранние исследования также доказали положительное влияние пива в борьбе с сахарным диабетом и пониженным давлением.
При этом ученые подчеркивают - напиток не должен содержать алкоголь, который, наоборот, влечет за собой развитие ряда болезней и нарушений в организме.
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Ученые из Университета Эрлангена-Нюрнберга установили: пиво позволяет снизить риск рака печени, но только в том случае, если не содержит алкоголя. Полезным...
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