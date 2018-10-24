Названа лучшая пиццерия Италии

Самая вкусная пицца подается в небольшом городе Ренде на юге Италии, выяснил сайт о путешествиях Trip Advisor. Для того чтобы определить идеальную итальянскую пиццерию эксперты изучили отзывы туристов. N'Ata Cosa в Ренде часто хвалят за то, что неаполитанскую пиццу здесь готовят даже лучше, чем в Неаполе.





Также в семерку лучших пиццерий Trip Advisor включил:

Pizzeria da Arturo в Модене (Эмилия Романья),

OSarracin в Ночера Инфериоре (Кампания),

Pizza e Sfizi в Сан Вито Ло Капо (Сицилия),

Pizzeria Spillo в Тревизо (Венето),

La Pecora Viziosa (Сардиния),

Fratelli Pummaro (Турин).

Неаполь же стал лидером по общему качеству работы пиццайоло, обойдя Салерно, Модену, Тревизо, Авеллино и Трапани.