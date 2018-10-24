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Названа лучшая пиццерия Италии
Самая вкусная пицца подается в небольшом городе Ренде на юге Италии, выяснил сайт о путешествиях Trip Advisor. Для того чтобы определить идеальную итальянскую пиццерию эксперты изучили отзывы туристов. N'Ata Cosa в Ренде часто хвалят за то, что неаполитанскую пиццу здесь готовят даже лучше, чем в Неаполе.
Также в семерку лучших пиццерий Trip Advisor включил:
Pizzeria da Arturo в Модене (Эмилия Романья),
OSarracin в Ночера Инфериоре (Кампания),
Pizza e Sfizi в Сан Вито Ло Капо (Сицилия),
Pizzeria Spillo в Тревизо (Венето),
La Pecora Viziosa (Сардиния),
Fratelli Pummaro (Турин).
Неаполь же стал лидером по общему качеству работы пиццайоло, обойдя Салерно, Модену, Тревизо, Авеллино и Трапани.
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Самая вкусная пицца подается в небольшом городе Ренде на юге Италии, выяснил сайт о путешествиях Trip Advisor. Для того чтобы определить идеальную итальянскую пиццерию...
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