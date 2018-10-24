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Кто может получить материальную помощь
25.10.2018 — Разное | Светлы шлях
Живя в обществе, мы иногда сталкиваемся с людьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей их нормальную жизнедеятельность и сложной для самостоятельного разрешения. Для самых уязвимых категорий нашего общества, оказавшихся в такой ситуации, нашим государством предусмотрена финансовая поддержка.
Одним из видов такой поддержки является материальная помощь из средств Фонда социальной защиты населения.
Материальная помощь предоставляется в случаях:
Но прежде чем подавать заявку для получения материальной помощи, необходимо удостовериться в том, что вы входите в перечень лиц, которым положена соответствующая государственная поддержка, так как данным видом социальной помощи могут воспользоваться только неработающие пенсионеры, достигшие возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях, инвалиды, дети-инвалиды, получающие пенсии в управлении по труду, занятости и социальной защите.
Нуждаемость гражданина в оказании материальной помощи подтверждается документально: например, медицинским эпикризом, актом о пожаре, справкой из органов внутренних дел о краже имущества, направлением организации здравоохранения на прохождение лечения нуждающегося в помощи, копией рецептов с указанием перечня лекарственных средств и их стоимости, иными документами. Данный вид социальной помощи оказывается, как правило, не более одного раза в течение календарного года.
Заявление и перечень необходимых документов можно предоставить в УТЦСОН «Тёплый дом» по адресу: г. Сморгонь, ул. Кутузова, 15а. Телефон 3-58-12.
А. Б. МАКАРЕВИЧ, специалист по социальной работе отделения социальной адаптации и реабилитации.
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Живя в обществе, мы иногда сталкиваемся с людьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей их нормальную жизнедеятельность и сложной...
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