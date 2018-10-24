Кто может получить материальную помощь

Живя в обществе, мы иногда сталкиваемся с людьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей их нормальную жизнедеятельность и сложной для самостоятельного разрешения. Для самых уязвимых категорий нашего общества, оказавшихся в такой ситуации, нашим государством предусмотрена финансовая поддержка.

Одним из видов такой поддержки является материальная помощь из средств Фонда социальной защиты населения.

Материальная помощь предоставляется в случаях:

причинения вреда здоровью или имуществу в результате стихийных бедствий (пожаров, засух, наводнений и др.), техногенных катастроф, краж личного имущества, аварии, дорожно-транспортных происшествий, противоправных действий других лиц;

вследствие тяжелого заболевания, при котором требуется поддерживающая медикаментозная терапия (трансплантации органов и тканей человека);

онкологические заболевания;

заболевания, вызванные вирусом иммунодефицита человека;

гражданин испытывает необходимость приобретения по медицинским показаниям дорогостоящих лекарственных средств, приспособлений, в том числе после выписки из государственного учреждения здравоохранения;

имеются финансовые затруднения вследствие смерти супруга (супруги), родителей, детей;

трудная финансовая ситуация, связанная с необходимостью обеспечения безопасных условий проживания, направленных на предупреждение пожаров и других чрезвычайных ситуаций и т. д.

Но прежде чем подавать заявку для получения материальной помощи, необходимо удостовериться в том, что вы входите в перечень лиц, которым положена соответствующая государственная поддержка, так как данным видом социальной помощи могут воспользоваться только неработающие пенсионеры, достигшие возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях, инвалиды, дети-инвалиды, получающие пенсии в управлении по труду, занятости и социальной защите.

Нуждаемость гражданина в оказании материальной помощи подтверждается документально: например, медицинским эпикризом, актом о пожаре, справкой из органов внутренних дел о краже имущества, направлением организации здравоохранения на прохождение лечения нуждающегося в помощи, копией рецептов с указанием перечня лекарственных средств и их стоимости, иными документами. Данный вид социальной помощи оказывается, как правило, не более одного раза в течение календарного года.

Заявление и перечень необходимых документов можно предоставить в УТЦСОН «Тёплый дом» по адресу: г. Сморгонь, ул. Кутузова, 15а. Телефон 3-58-12.

А. Б. МАКАРЕВИЧ, специалист по социальной работе отделения социальной адаптации и реабилитации.