ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пилоты признались, что не говорят всей правды пассажирам самолетов

25.10.2018 07:57 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Пилоты признались, что не говорят всей правды пассажирам самолетов
pixabay.com

Пилоты пассажирских самолетов рассказали изданию Daily Mail, о каких вещах они никогда не скажут пассажирам. 

Пилоты признались, что не говорят всей правды пассажирам самолетов Сон пилота. Почему летчики верят ощущениям, а не приборам?

Так, летчики признаются, что при посадке иногда им бывает тяжело найти аэропорт. «Внизу слишком много огней», – заявил пилот одной из авиакомпаний.

Летчик Рон Вагнер сообщил, что никогда не скажет людям на борту, насколько опасна турбулентность, чтобы не напугать их. Обычно экипаж рекомендует оставаться пристегнутыми в кресле до конца полета. «Если вы, конечно, не хотите оказаться прижатым к потолку, так как турбулентность может начаться в любой момент», – сообщил Вагнер.

Пилот Air China Верикс Лин сообщил, что точно не будет предупреждать пассажиров, если террорист начнет угрожать ему взрывом бомбы, так как это может вызвать панику.

По словам летчика Рэндалла Каммингса, обычно уборке самолета уделяется не так много времени. По его словам, иногда после приземления лайнера в салоне лишь убирают мусор, а складные столики могут быть не продезинфицированы. «Туалет тоже не всегда чистится надлежащим образом», – заметил Каммингс.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Летчики сообщили журналистам, что иногда им сложно найти аэропорт во время посадки
 
Новости дня
Новости разные
 
Ящики с деньгами из-за границы: новая форма «развода» в сети Интернет. Его жертвой стала жительница Лиды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны Кастрычнiк
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика