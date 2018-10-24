Пилоты признались, что не говорят всей правды пассажирам самолетов

Пилоты пассажирских самолетов рассказали изданию Daily Mail , о каких вещах они никогда не скажут пассажирам.

Так, летчики признаются, что при посадке иногда им бывает тяжело найти аэропорт. «Внизу слишком много огней», – заявил пилот одной из авиакомпаний.

Летчик Рон Вагнер сообщил, что никогда не скажет людям на борту, насколько опасна турбулентность, чтобы не напугать их. Обычно экипаж рекомендует оставаться пристегнутыми в кресле до конца полета. «Если вы, конечно, не хотите оказаться прижатым к потолку, так как турбулентность может начаться в любой момент», – сообщил Вагнер.

Пилот Air China Верикс Лин сообщил, что точно не будет предупреждать пассажиров, если террорист начнет угрожать ему взрывом бомбы, так как это может вызвать панику.

По словам летчика Рэндалла Каммингса, обычно уборке самолета уделяется не так много времени. По его словам, иногда после приземления лайнера в салоне лишь убирают мусор, а складные столики могут быть не продезинфицированы. «Туалет тоже не всегда чистится надлежащим образом», – заметил Каммингс.