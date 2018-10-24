Знай наших: мастеру из МГСК вручили благодарность от премьер-министра

В Национальном академическом театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя. За многолетнюю и добросовестную работу в системе образования работников педагогической отрасли наградили орденами, грамотами и благодарностями. На мероприятие были приглашены лучшие педагоги страны, в их числе и Александр Попов, мастер производственного обучения УО «Мстиславский государственный строительный колледж».





— Честно говоря, до сих пор не могу поверить в то, что меня заметили на таком уровне, — признаётся Александр Павлович. — Это очень волнительное и приятное для меня событие.

Приятным это событие стало для и работников и учащихся строительного колледжа, которые очень гордятся своим мастером.

С профессиональным праздником работников образования поздравили заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков и министр образования Игорь Карпенко. В рамках торжества заместитель премьер-министра Владимир Кухарев вручил мастеру нашего колледжа благодарность премьер-министра за добросовестный труд в деле обучения и воспитания подрастающего поколения.

Александр Попов — постоянный участник конкурсов профессионального мастерства и талантливый наставник.

Вместе с учащимися он создаёт красивые металлические изделия, для которых зачастую используют бросовый материал. В прошлом году работа, сделанная под руководством Александра Павловича, заняла второе место на республиканском конкурсе «ТехноЁлка». Изделия талантливого мастера

В Национальном академическом театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя. За многолетнюю и добросовестную работу в системе образования работников педагогической отрасли наградили орденами, грамотами и благодарностями. На мероприятие были приглашены лучшие педагоги страны, в их числе и Александр Попов, мастер производственного обучения УО «Мстиславский государственный строительный колледж».

Изделия талантливого мастера можно увидеть как в Мстиславле (рыцари возле колледжа, пожарный в РОЧС), так и за его пределами: робот в Мазолово, гусар в Шклове, орёл в лицее №9 г. Могилёва. Кроме вершин творческих конкурсов Александр Павлович покоряет и профессиональные. В этом году он стал призёром областного конкурса «Мастер года». При этом Александр Попов вовсе не собирается останавливаться на достигнутом, он всегда полон творческих планов и нереализованных идей.

— Мы с учащимися будем снова участвовать в «ТехноЁлке» в номинации «Символ года». Это будет скульптура поросёнка, — рассказывает Александр Павлович. — Полны решимости в этот раз занять первое место. Я уверен, что всё получится.

Сейчас мастер трудится над укреплением материально-технической базы колледжа — занимается ремонтом учебно-производственных мастерских для сварочных работ. На базе обновлённых мастерских, которые будут отвечать современным требованиям, планируется подготавливать учащихся к конкурсу WorldSkills Belarus.