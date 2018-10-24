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Это - зачем? Подборка странных предметов и комнат в белорусском жилье на миллион
В Беларуси более трех десятков домов и квартир выставлены на продажу по цене от миллиона рублей и выше. На некоторых рекламных фото можно обнаружить довольно странные предметы, конструкции и комнаты. Мы составили свою подборку странностей.
Такие вот зверушки встречают хозяев в холле.
Свинья поджидает в кухне…
Крокодил — в ванной.
В этой столовой царская мебель и хрустальная люстра в позолоте. И странный телик.
В элитной квартире окна — в два уровня. И под каждым уровнем заботливо устроены батареи.
А с этого капитанского мостика можно командовать миром.
В одном из домов мы обнаружили подвальную комнату. Полумрак, бар, стеллаж для бутылок, диван и телевизор. Все, чтобы спрятаться и всласть подепрессировать. Не путайте с домашним кинотеатром: он — настоящий и шикарный — в этом доме тоже есть. А это — специальная комната.
Плиточная реальность. Большая часть этого жилья — в плитке. И стены, похоже, легко моются. И потолок.
Розовый подиум. Назначение конструкции вычислить не удалось.
Лестница в доме на миллион. Зато мрамор натуральный.
Интересно, каково это — видеть каждый день этот предмет искусства.
А это квартира в новостройке на миллион. Что-то странное случилось с дальней стеной.
Мотивирующая ванная.
Снова ванная, но классом выше. С софой. Нам это еще кажется странным, но в дорогих домах за рубежом это уже тренд.
А тут мы не поняли: то ли с фото что-то не так, то ли писсуар — для Гулливера.
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Два командных пункта, древний телевизор в комнате с дорогой мебелью, подиум, комната для качественной депрессии.
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