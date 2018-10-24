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Это - зачем? Подборка странных предметов и комнат в белорусском жилье на миллион

25.10.2018 09:22 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси более трех десятков домов и квартир выставлены на продажу по цене от миллиона рублей и выше. На некоторых рекламных фото можно обнаружить довольно странные предметы, конструкции и комнаты. Мы составили свою подборку странностей.

Такие вот зверушки встречают хозяев в холле.


Свинья поджидает в кухне…


Крокодил — в ванной.


В этой столовой царская мебель и хрустальная люстра в позолоте. И странный телик.


В элитной квартире окна — в два уровня. И под каждым уровнем заботливо устроены батареи.


​А тут на фото — капитанский мостик над бассейном. С мостика хозяин может командовать гостями своего загородного комплекса.


А с этого капитанского мостика можно командовать миром.


В одном из домов мы обнаружили подвальную комнату. Полумрак, бар, стеллаж для бутылок, диван и телевизор. Все, чтобы спрятаться и всласть подепрессировать. Не путайте с домашним кинотеатром: он — настоящий и шикарный — в этом доме тоже есть. А это — специальная комната.


Плиточная реальность. Большая часть этого жилья — в плитке. И стены, похоже, легко моются. И потолок.


Розовый подиум. Назначение конструкции вычислить не удалось.


Лестница в доме на миллион. Зато мрамор натуральный.


Интересно, каково это — видеть каждый день этот предмет искусства.


А это квартира в новостройке на миллион. Что-то странное случилось с дальней стеной.


Мотивирующая ванная.


Снова ванная, но классом выше. С софой. Нам это еще кажется странным, но в дорогих домах за рубежом это уже тренд.


А тут мы не поняли: то ли с фото что-то не так, то ли писсуар — для Гулливера.


 
 
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Два командных пункта, древний телевизор в комнате с дорогой мебелью, подиум, комната для качественной депрессии.
 
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