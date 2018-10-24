Это - зачем? Подборка странных предметов и комнат в белорусском жилье на миллион

В Беларуси более трех десятков домов и квартир выставлены на продажу по цене от миллиона рублей и выше. На некоторых рекламных фото можно обнаружить довольно странные предметы, конструкции и комнаты. Мы составили свою подборку странностей.

Такие вот зверушки встречают хозяев в холле.





Свинья поджидает в кухне…





Крокодил — в ванной.





В этой столовой царская мебель и хрустальная люстра в позолоте. И странный телик.





В элитной квартире окна — в два уровня. И под каждым уровнем заботливо устроены батареи.



​ ​А тут на фото — капитанский мостик над бассейном. С мостика хозяин может командовать гостями своего загородного комплекса.





А с этого капитанского мостика можно командовать миром.





В одном из домов мы обнаружили подвальную комнату. Полумрак, бар, стеллаж для бутылок, диван и телевизор. Все, чтобы спрятаться и всласть подепрессировать. Не путайте с домашним кинотеатром: он — настоящий и шикарный — в этом доме тоже есть. А это — специальная комната.





Плиточная реальность. Большая часть этого жилья — в плитке. И стены, похоже, легко моются. И потолок.





Розовый подиум. Назначение конструкции вычислить не удалось.





Лестница в доме на миллион. Зато мрамор натуральный.





Интересно, каково это — видеть каждый день этот предмет искусства.





А это квартира в новостройке на миллион. Что-то странное случилось с дальней стеной.





Мотивирующая ванная.





Снова ванная, но классом выше. С софой. Нам это еще кажется странным, но в дорогих домах за рубежом это уже тренд.





А тут мы не поняли: то ли с фото что-то не так, то ли писсуар — для Гулливера.



