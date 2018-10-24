Geely и Daimler запустят новый сервис премиум-такси

Компания Geely и подразделение Daimler Mobility Services подписали соглашение о создании совместного сервиса «премиальных» такси в Китае. Обе компании получат равные доли в новом предприятии, начало работы которого запланировано на 2019 год.



Фото: Geely

Совместная компания со штаб-квартирой в Ханчжоу будет предоставлять услуги пассажирских перевозок в четырех городах страны с последующим расширением покрытия. Сообщается, что парк автомобилей составят Mercedes S-, E- и V-класса, модели Mercedes-Maybach, а также некие «флагманские электромобили» от Geely (какие именно, пока не уточняется). Для обеспечения высокого качества обслуживания все водители будут проходить обязательное обучение и аттестацию.

Geely уже представлена в эконом-сегменте коммерческих пассажирских перевозок — в прошлом году в Китае компания запустила сервис такси CaoCao, чей парк полностью состоит из электромобилей. Число пользователей к настоящему моменту насчитывает более 17 миллионов, которые совершают 360 тысяч поездок ежедневно. Общее количество машин достигло 29 тысяч, а зона присутствия охватывает 28 городов Поднебесной.