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Израильский историк обвинил власти Беларуси в «невнимании» к теме Холокоста

25.10.2018 09:30 — Разное | Партизан  
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Израильский историк родом из Речицы Леонид Смиловицкий в интервью израильскому изданию «Детали» обвинил белорусские власти в «невнимании» к теме Холокоста.


Евреи Минского гетто на принудительных работах. Фото: Wikimedia commons.

Смиловицкий, который руководит проектом «История евреев в Беларуси» в Центре исследований диаспоры при тель-авивском университете, утверждает, что трагедия белорусских евреев в годы Второй мировой войны не принимается официальной белорусской историографией, как неотъемлемая часть трагедии страны.

— К сожалению, беларуские руководители считают, что сохранением памяти о евреях Беларуси должны заниматься сами евреи, и государство Израиль, — сказал доктор Смиловицкий. — У Беларуси, дескать, нет денег на насущные нужды, а тут еще евреи со своей историей!

Увековечение памяти жертв нацистского геноцида в стране осуществляется, главным образом, за счет иностранных спонсоров, утверждает Смиловицкий.


Также учёный замечает, что в Беларуси нет ни одного научного журнала на тему Холокоста. Нет ни одного спецкурса, нет кафедры истории белорусских евреев, нет государственного музея истории евреев Беларуси, нет государственного музея Катастрофы, не изучается история гетто. Не проводятся еврейские конференции, нет грантов, нет стипендий, нет академической темы в институте истории. До сих пор не издано ни единого академического труда по истории Катастрофы евреев Беларуси.

Смиловицкий считает, что это происходит от неверного посыла, мол, не стоит делить жертвы нацистов на евреев и белорусов: ведь все страдали и гибли в годы оккупации. Однако историк считает, что террор и геноцид — разные вещи, и нельзя сравнивать катастрофы белорусского и еврейского народов, т.к. в первом случае речь шла именно о терроре (как ответ на сопротивление), а во втором — о геноциде.

«На самом деле немцы никогда не убивали белорусов по этническому признаку!»

— заявил Смиловицкий.

Историк обращает внимание, что в мемориале «Малый Тростенец» нет упоминания о евреях.


На открытие мемориала должен был приехать президент Израиля Реувен Ривлин. Но когда ему сообщили, что там нет даже малейшего упоминания о евреях, он отказался приезжать, сообщает Смиловицкий.

Правда историк уточняет, что частная инициатива по сохранению еврейской памяти только приветствуется, никаких препятствий в Беларуси не чинят, архивы открыты. Работать и публиковаться можно — но только за свой счёт.

Также учёный обращает внимание, что в музее Великой Отечественной войны в Минске нет зала Холокоста, только небольшая экспозиция.


 
Теги: Минск
 
 
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Израильский историк родом из Речицы Леонид Смиловицкий в интервью израильскому изданию «Детали» обвинил белорусские власти в «невнимании» к теме Холокоста.
 
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