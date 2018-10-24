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8 фактов о задержанном мэре Жодино. Начинал физруком, обвинялся в помощи сыну

25.10.2018 09:03 — Разное | Партизан  
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Чем примечательна биография Юрия Шарого и почему многие в городе ему симпатизируют? Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по признакам коррупции в отношении председателя Жодинского горисполкома Юрия Шарого. По данным СМИ чиновник задержан.

8 фактов о задержанном мэре Жодино. Начинал физруком, обвинялся в помощи сыну

Юрий Шарый подписывает договор о сотрудничестве с первым замом мэра Рустави. Фото: из архива ex-press.by

UDF.BY рассказывает, чем примечательна биография мэра и почему многие в городе ему симпатизируют.

Работал учителем физкультуры

В 90-х Юрий Шарый работал учителем физкультуры в Ивенецком доме-интернате для детей с инвалидностью, утверждает ресурс ivenec.eu. 

По другим данным будущий крупный чиновник «занимался педагогической деятельностью», был директором школы. В 2000-х он возглавлял Ивенецкий горпоселковый исполком – одним из крупнейших населенных пунктов Воложинского района.

Затем перебрался в Жодино, где активного Юрия Шарого заметили и в 2009 году назначили первым заместителем председателя горисполкома. 

Получил «безпрецедентное назначение»

По словам самого Шарого, согласовывая в 2016 году его повышение, помощник президента — инспектор по Минской области Николай Корбут отметил, что такого прецедента не было, чтобы первый заместитель возглавил исполком. 

Действительно белорусских чиновников высшее руководство любит перебрасывать из одного района в другой, в том числе, с антикоррупционной целью. 


Супруга работает директором школы 


Светлана Шарая – справа. Фото: zhodinonews.by

Светлана Шарая возглавляет жодинский Детский сад-средняя школа №1 уже около восьми лет. В одном из интервью она отмечала, что школе тяжело выстоять без помощи родителей. Естественно, во время выборов она работает в избирательных комиссиях.

Недавно его жена выиграла IPad

Месяц назад футбольный клуб «Торпедо-БелАЗ» провел рекламную игру «Идем на футбол», результаты которой многим показались странными. В конкурсе участвовали обладатели сезонных абонементов на игры команды в высшей лиге. Одной из победительниц стала Светлана Шарая, выигравшая планшет IPad.

Кстати, главный приз, мотоцикл Harleу Davidson, выиграл главный маркетолог БелАЗа.

Ходили слухи о его незаконной помощи сыну

Всего несколько недель назад журналист газеты «Мінская праўда» спросил чиновника: «Недавно на одном из ресурсов прочитал, что жодинское ЖКХ закупает слишком много цветов».

Ответ Юрия Шарого был таков: 

«(Смеется.) …и что мэр очень любит розы, а сын их поставляет? Так вот обязательно напишите: в этом году мы больше 100 тысяч цветов посадили, из них — 18 тысяч роз. Их городу частник передал безвозмездно при содействии генерального директора РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию» Федора Привалова. Ну, не буду же дискутировать на эту тему, когда и так все прозрачно и очевидно!»

Кажется, вопрос задел мэра. При этом в Жодино работает индивидуальный предприниматель, инициалы которого полностью совпадают с инициалами сына чиновника. 

Удивил горожан тем, что не стал победителем соревнований

Обычно председатели исполкомов если и участвуют в каких-либо соревнованиях, то считают за должное, чтобы именно их признавали победителями. Но Юрий Шарый в прошлом году поступил иначе.

Команда исполкома под его началом приняла участие в лыжной гонке среди руководителей предприятий и учреждений города, но даже не попала в призовую тройку.

Год назад Лукашенко покритиковал его город за внешний вид 

На открытии нового завода «БелДжи» руководитель Беларуси потребовал «навести порядок» в Жодино: 

«Я поручил правительству и губернатору, чтобы мы посмотрели на Жодино. Уже как-то не очень смотрится этот городок даже на фоне районных центров. Архитекторы займутся этим, нарисуют город, каким он должен быть, к весне. Надо привести Жодино в порядок».

Возможно, Александр Лукашенко озвучил свое старое поручение, поскольку работы по благоустройству в Жодино в тот момент шли полным ходом. 

Жодинцы обиделись на Лукашенко: "Если у нас плохо, то что творится в других городах?"

Шарому в городе приписывают много заслуг

Возглавив горисполком, Юрий Шарый развил бурную деятельность по благоустройству города. Например, по его инициативе в Жодине всего за два года появились аллея фонарей и аллея креативных скамеек. Были открыты два детских сада. Шарый особенно возмущался, когда высаживаемые деверья и цветы воровали.

По результатам прошлого года город впервые был занесен на Республиканскую доску почета. 

На благоустройство Юрий Шарый брал деньги не только из бюджета, но и от предпринимателей, которых убедил помочь городу.

Чиновник неоднократно подчеркивал, что Жодино является городом областного подчинения, и говорил, что хочет придать промышленному центру «лоск культурной столицы».


 
 
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