8 фактов о задержанном мэре Жодино. Начинал физруком, обвинялся в помощи сыну

Юрий Шарый подписывает договор о сотрудничестве с первым замом мэра Рустави. Фото: из архива ex-press.by

UDF.BY рассказывает, чем примечательна биография мэра и почему многие в городе ему симпатизируют. рассказывает, чем примечательна биография мэра и почему многие в городе ему симпатизируют.





Работал учителем физкультуры





В 90-х Юрий Шарый работал учителем физкультуры в Ивенецком доме-интернате для детей с инвалидностью, утверждает ресурс ivenec.eu.





По другим данным будущий крупный чиновник «занимался педагогической деятельностью», был директором школы. В 2000-х он возглавлял Ивенецкий горпоселковый исполком – одним из крупнейших населенных пунктов Воложинского района.





Затем перебрался в Жодино, где активного Юрия Шарого заметили и в 2009 году назначили первым заместителем председателя горисполкома.





Получил «безпрецедентное назначение»





По словам самого Шарого, согласовывая в 2016 году его повышение, помощник президента — инспектор по Минской области Николай Корбут отметил, что такого прецедента не было, чтобы первый заместитель возглавил исполком.





Действительно белорусских чиновников высшее руководство любит перебрасывать из одного района в другой, в том числе, с антикоррупционной целью.









Супруга работает директором школы









Светлана Шарая – справа. Фото: zhodinonews.by





Светлана Шарая возглавляет жодинский Детский сад-средняя школа №1 уже около восьми лет. В одном из интервью она отмечала, что школе тяжело выстоять без помощи родителей. Естественно, во время выборов она работает в избирательных комиссиях.





Недавно его жена выиграла IPad





Месяц назад футбольный клуб «Торпедо-БелАЗ» провел рекламную игру «Идем на футбол», результаты которой многим показались странными. В конкурсе участвовали обладатели сезонных абонементов на игры команды в высшей лиге. Одной из победительниц стала Светлана Шарая, выигравшая планшет IPad.





Кстати, главный приз, мотоцикл Harleу Davidson, выиграл главный маркетолог БелАЗа.





Ходили слухи о его незаконной помощи сыну





Всего несколько недель назад журналист газеты «Мінская праўда» спросил чиновника: «Недавно на одном из ресурсов прочитал, что жодинское ЖКХ закупает слишком много цветов».





Ответ Юрия Шарого был таков:





«(Смеется.) …и что мэр очень любит розы, а сын их поставляет? Так вот обязательно напишите: в этом году мы больше 100 тысяч цветов посадили, из них — 18 тысяч роз. Их городу частник передал безвозмездно при содействии генерального директора РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию» Федора Привалова. Ну, не буду же дискутировать на эту тему, когда и так все прозрачно и очевидно!»





Кажется, вопрос задел мэра. При этом в Жодино работает индивидуальный предприниматель, инициалы которого полностью совпадают с инициалами сына чиновника.





Удивил горожан тем, что не стал победителем соревнований





Обычно председатели исполкомов если и участвуют в каких-либо соревнованиях, то считают за должное, чтобы именно их признавали победителями. Но Юрий Шарый в прошлом году поступил иначе.





Команда исполкома под его началом приняла участие в лыжной гонке среди руководителей предприятий и учреждений города, но даже не попала в призовую тройку.





Год назад Лукашенко покритиковал его город за внешний вид





На открытии нового завода «БелДжи» руководитель Беларуси потребовал «навести порядок» в Жодино:





«Я поручил правительству и губернатору, чтобы мы посмотрели на Жодино. Уже как-то не очень смотрится этот городок даже на фоне районных центров. Архитекторы займутся этим, нарисуют город, каким он должен быть, к весне. Надо привести Жодино в порядок».





Возможно, Александр Лукашенко озвучил свое старое поручение, поскольку работы по благоустройству в Жодино в тот момент шли полным ходом.





Жодинцы обиделись на Лукашенко: "Если у нас плохо, то что творится в других городах?"





Шарому в городе приписывают много заслуг





Возглавив горисполком, Юрий Шарый развил бурную деятельность по благоустройству города. Например, по его инициативе в Жодине всего за два года появились аллея фонарей и аллея креативных скамеек. Были открыты два детских сада. Шарый особенно возмущался, когда высаживаемые деверья и цветы воровали.





По результатам прошлого года город впервые был занесен на Республиканскую доску почета.





На благоустройство Юрий Шарый брал деньги не только из бюджета, но и от предпринимателей, которых убедил помочь городу.





Чиновник неоднократно подчеркивал, что Жодино является городом областного подчинения, и говорил, что хочет придать промышленному центру «лоск культурной столицы».



