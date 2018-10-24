"Отфотошопили": Из проповедующего толерантность белорусского учебника вырезали чернокожих

«Одноклассник решил сделать мем. Сфотографировал картинку на обложке и забил ее в поисковик. Интернет сразу выдал много таких картинок, но везде на них были темнокожие, а на учебнике их нет. Даже человека, который стоит посередине», — рассказал изданию один из девятиклассников, обучающихся по учебнику.





Подростки решили прояснить ситуацию и направились к преподавателю. «Мы спросили учителя, как такое может быть на учебнике по обществоведению. Предмет учит нас толерантности, а такое изображение этому противоречит. Учитель пояснила, что это совпадение. Скорее всего, сказала, полная картинка не поместилась, поэтому сделали так», — указал молодой человек.





Редакция Tut.by обнаружила, что учебник был издан в 2009 году, и обратилась к художнику обложки. Та сообщила, что подробностей работы над обложкой пособия не помнит. «Вообще использование стоковых фото в оригинале или обработке — обычная практика. Идея каждой обложки учебника рождается в тесном сотрудничестве художника и авторов. Готовятся три варианта, затем один из них утверждает коллегия Национального института образования и Министерства образования», — добавила она.





В свою очередь, в издательстве пояснили, что при создании обложки этого учебного пособия была использована фотография, приобретенная художником как физическим лицом в фотобанке и отредактированная им в соответствии с пожеланиями авторов и заказчика.



