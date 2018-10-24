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"Отфотошопили": Из проповедующего толерантность белорусского учебника вырезали чернокожих

25.10.2018 08:37 — Разное | Партизан  
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Белорусские школьники обнаружили, что фото с обложки их учебника по обществознанию было взято из фотостока и отредактировано — с изображения были удалены чернокожие люди. Об этом сообщает Tut.by.

"Отфотошопили": Из проповедующего толерантность белорусского учебника вырезали чернокожих
Слева — учебник, в правом верхнем углу — увеличенный снимок из книги, в правом нижнем углу — фото со стока. Коллаж: TUT.BY
«Одноклассник решил сделать мем. Сфотографировал картинку на обложке и забил ее в поисковик. Интернет сразу выдал много таких картинок, но везде на них были темнокожие, а на учебнике их нет. Даже человека, который стоит посередине», — рассказал изданию один из девятиклассников, обучающихся по учебнику.

Подростки решили прояснить ситуацию и направились к преподавателю. «Мы спросили учителя, как такое может быть на учебнике по обществоведению. Предмет учит нас толерантности, а такое изображение этому противоречит. Учитель пояснила, что это совпадение. Скорее всего, сказала, полная картинка не поместилась, поэтому сделали так», — указал молодой человек.

Редакция Tut.by обнаружила, что учебник был издан в 2009 году, и обратилась к художнику обложки. Та сообщила, что подробностей работы над обложкой пособия не помнит. «Вообще использование стоковых фото в оригинале или обработке — обычная практика. Идея каждой обложки учебника рождается в тесном сотрудничестве художника и авторов. Готовятся три варианта, затем один из них утверждает коллегия Национального института образования и Министерства образования», — добавила она.

В свою очередь, в издательстве пояснили, что при создании обложки этого учебного пособия была использована фотография, приобретенная художником как физическим лицом в фотобанке и отредактированная им в соответствии с пожеланиями авторов и заказчика.


 
 
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Белорусские школьники обнаружили, что фото с обложки их учебника по обществознанию было взято из фотостока и отредактировано — с изображения были удалены...
 
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