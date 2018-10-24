|
В Беларуси подсчитали количество убийств с 1945 года
В Беларуси подсчитали количество убийств с 1945 года поо 2017-й. Их было 38,7 тысячи. Цифру озвучили на заседании коллегии Следственного комитета в Минске.
Меньше всего убийств было зафиксировано в 1954 году (125), больше всего — в 1998-м (1228). В прошлом году в нашей стране было 348 убийств. Эта цифра соответствует ситуации в Беларуси в первой половине 1970-х,
Нераскрытым на сегодняшний день остается 1191 уголовное дело, возбужденное по фактам убийств.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси подсчитали количество убийств с 1945 года поо 2017-й. Их было 38,7 тысячи. Цифру озвучили на заседании коллегии Следственного комитета в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)