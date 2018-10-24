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В Беларуси подсчитали количество убийств с 1945 года

25.10.2018 08:26 — Разное | Партизан  
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В Беларуси подсчитали количество убийств с 1945 года поо 2017-й. Их было 38,7 тысячи. Цифру озвучили на заседании коллегии Следственного комитета в Минске.

Меньше всего убийств было зафиксировано в 1954 году (125), больше всего — в 1998-м (1228). В прошлом году в нашей стране было 348 убийств. Эта цифра соответствует ситуации в Беларуси в первой половине 1970-х, информирует пресс-служба Следственного комитета.


Нераскрытым на сегодняшний день остается 1191 уголовное дело, возбужденное по фактам убийств. 

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси подсчитали количество убийств с 1945 года поо 2017-й. Их было 38,7 тысячи. Цифру озвучили на заседании коллегии Следственного комитета в Минске.
 
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