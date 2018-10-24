В Беларуси подсчитали количество убийств с 1945 года

Меньше всего убийств было зафиксировано в 1954 году (125), больше всего — в 1998-м (1228). В прошлом году в нашей стране было 348 убийств. Эта цифра соответствует ситуации в Беларуси в первой половине 1970-х,пресс-служба Следственного комитета.