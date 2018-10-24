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Бывшая начальница отдела ЦРУ рассказал об изменении внешности агентов

25.10.2018 08:15 — Разное | Партизан  
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Бывшая начальница отдела ЦРУ Джонна Мендез, которая занималась изменением внешности агентов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, рассказала в интервью, опубликованном на канале издания Wired в YouTube, о том, как агенты спецслужбы меняют внешность


По ее словам, часто бывает достаточно парика, очков или растительности на лице, однако в некоторых случаях требуется полное перевоплощение, причем маскировка должна быть долговременной и незаметной даже при близком общении. В таких случаях помогают специальные маски, пишет ca-news.org

Мендез показала фотографии, сделанные во время встречи в Белом доме, на которую она пришла в такой маске. Президент Джордж Буш — младший сидел на расстоянии вытянутой руки от нее и ничего не заметил. Кроме масок, в ЦРУ используют пластический грим, который меняет форму скул, лба и носа, а также накладки на челюсти, влияющие на очертания лица и манеру речи. Шпионам меняют меняют овал лица, в том числе, с помощью накладных десен и зубов.


Бывшая сотрудница спецслужб также рассказала, что нужно менять не только внешность, но и привычки агентов. И это, по признанию Мендез, самое сложное, потому что находится в подсознании. Например, европейцы едят, держа нож в правой руке, а вилку — в левой, а американцы постоянно кладут нож на стол, перекладывая вилку в правую руку.

Чтобы изменить походку агента, в ЦРУ предлагают класть камушек в обувь.


 
 
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Бывшая начальница отдела ЦРУ Джонна Мендез, которая занималась изменением внешности агентов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, рассказала в...
 
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