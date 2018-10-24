﻿ Киллер из ореховской группировки женился на бывшем следователе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Киллер из ореховской группировки женился на бывшем следователе

25.10.2018 08:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Женщина увидела в газете письмо — исповедь заключённого и решила ближе познакомиться с ним.



В тюрьме для пожизненно осуждённых "Вологодский пятак" киллер из орехово-медведковской группировки Олег Михайлов женился на бывшей сотруднице следственного отдела Виктории. Об этом сообщает газета life.ru со ссылкой на МК.

Как отмечается, Михайлов в 90-е годы был штатным киллером ОПГ. Он был единственным, кто сам пришёл в правоохранительные органы с повинной. Позже его признали виновным в девяти убийствах.

По словам 43-летней жительницы Перми, её уже не раз звали замуж, но она всем отказывала, потому что ей было скучно с ухажёрами. Именно поэтому в итоге её выбор пал на Михайлова после того, как она увидела его письмо-исповедь в газете.


Как утверждает Виктория, её совсем не расстраивает то, что она будет видеться с супругом всего два раза в год.

Ранее Лайф рассказывал о том, что на Украине из-за нехватки мест в колонии выпустили убийцу.


 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина увидела в газете письмо — исповедь заключённого и решила ближе познакомиться с ним.
 
Новости дня
Новости разные
 
Никакого формализма в работе и компьютерный мониторинг для смотровых комиссий. В Щучине прошло совещание по обеспечению безопасного проживания граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны Кастрычнiк
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика