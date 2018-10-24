Киллер из ореховской группировки женился на бывшем следователе









life.ru со ссылкой на МК. В тюрьме для пожизненно осуждённых "Вологодский пятак" киллер из орехово-медведковской группировки Олег Михайлов женился на бывшей сотруднице следственного отдела Виктории. Об этом сообщает газетасо ссылкой на МК.





Как отмечается, Михайлов в 90-е годы был штатным киллером ОПГ. Он был единственным, кто сам пришёл в правоохранительные органы с повинной. Позже его признали виновным в девяти убийствах.





По словам 43-летней жительницы Перми, её уже не раз звали замуж, но она всем отказывала, потому что ей было скучно с ухажёрами. Именно поэтому в итоге её выбор пал на Михайлова после того, как она увидела его письмо-исповедь в газете.









Как утверждает Виктория, её совсем не расстраивает то, что она будет видеться с супругом всего два раза в год.





Ранее Лайф рассказывал о том, что на Украине из-за нехватки мест в колонии выпустили убийцу.



