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Глава МИД Украины: Украинцам опасно находиться в Беларуси. Тут действуют российские властные структуры
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью польскому изданию
«Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры», — сказал украинский министр.
По словам Климкина, Россия присутствует в Беларуси в сфере безопасности.
Однако министр отметил, что в двусторонних отношениях, политических и экономических, у Беларуси и Украины нет больших проблем.
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Глава МИД Украины: Украинцам опасно находиться в Беларуси. Тут действуют российские властные структуры
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что пребывание украинцев в Беларуси можно назвать потенциально...
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