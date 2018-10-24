Глава МИД Украины: Украинцам опасно находиться в Беларуси. Тут действуют российские властные структуры

«Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры», — сказал украинский министр.





По словам Климкина, Россия присутствует в Беларуси в сфере безопасности.





Однако министр отметил, что в двусторонних отношениях, политических и экономических, у Беларуси и Украины нет больших проблем.



