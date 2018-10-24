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СМИ: Samsung требует от Ксении Собчак 1,6 миллиона долларов

25.10.2018 07:45 — Разное | Партизан  
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Компания Samsung, по информации издания Mirror, хочет отсудить у Ксении Собчак 1,65 миллиона долларов.

Ксения Собчак является послом бренда Samsung и должна публично пользоваться смартфонами компании. Но ее неоднократно «ловили» на использовании аппаратов компании Apple, в том числе на одном из эфиров. В нем она прикрыла iPhone листом бумаги. По информации Mirror, телеведущую также замечали с iPhone на других общественных мероприятиях в Москве.

РБК уточняет, что, судя по опубликованным скриншотам интервью, речь идет о видео трансляции программы «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы» от 17 сентября. В Mirror пишут, что сумма исковых требований составляет 108 миллионов российских рублей (около 1,65 миллиона долларов). При этом отмечается, что вознаграждения, которые Собчак получает от Samsung, скорее всего, ниже.


РБК запросил комментарий от представителя Ксении, Кирилла Суханова. Он «не подтвердил и не опроверг информацию о том, что Samsung хочет взыскать с Собчак некую сумму за пользование другим смартфоном в эфире».

«Я не обращаю внимания на публикации желтой прессы, поэтому комментировать это я никаким образом не буду», — заявил он. Официальных комментариев Samsung пока также не поступало.


 
 
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Компания Samsung, по информации издания Mirror, хочет отсудить у Ксении Собчак 1,65 миллиона долларов.
 
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