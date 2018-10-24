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Во дворах минских многоэтажек поставят зарядки для электромобилей

25.10.2018 09:30 — Разное | KYKY  
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В Минске во дворах многоэтажек будут ставить зарядки для электромобилей. Это ещё не готовое решение, а лишь планы, о которых рассказал зампредседателя Мингорисполкома Виктор Лаптев. Он назвал электротранспорт «перспективным направлением», пишет euroradio.fm со ссылкой на агентство «Минск-Новости».

Чиновник сказал, что беларусов нужно замотивировать пользоваться электротранспортом. А для этого нужно изменить проектирование территорий дворов многоэтажек. «Сейчас в наших дворах не предусмотрены места для зарядки электромобилей. И всё спроектировано настолько оптимально, что найти лишнее место там непросто − необходимо будет обрезать, к примеру, зеленую зону или детскую площадку. Но, в принципе, поскольку зарядная станция для электротранспорта достаточно безопасна и компактна, в будущем не исключаю возможности установки её около многоквартирных домов».

Почему власти занялись инфраструктурой для электромобилей

С 14 октября владельцы электромобилей не платят дорожный налог. Теперь им хотят поставить зарядные станции прямо во дворах. Одна из причин в том, что со следующего года недалеко от Минска начнут массовый выпуск электромобилей Zotye на заводе «Юнисон» в деревне Обчак. В июне 2018 года эти две компании подписали в Китае соглашение на сборку у нас 30 тысяч электромобилей. Проект планируют реализовать до 2022 года, а стоимость − 560 миллионов долларов. Разумеется, для такого серьёзного производства и инфраструктура нужна, чтобы беларусы начали покупать авто.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске во дворах многоэтажек будут ставить зарядки для электромобилей. Это ещё не готовое решение, а лишь планы, о которых рассказал зампредседателя...
 
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