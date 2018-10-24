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Хоккеисты минского «Динамо» проиграли омскому «Авангарду»
25.10.2018 09:17 — Разное | Ежедневник
Минское «Динамо» потерпело поражение в десятый раз подряд и установило новый клубный антирекорд.
Хоккейная команда «Динамо-Минск» проиграла в овертайме омскому «Авангарду» со счетом 3:4.
В турнирной таблице они опустились на последнее место. Столичные хоккеисты возвращаются в Минск, и 29 октября они уже проведут матч с хоккеистами «Амура».
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Минское «Динамо» потерпело поражение в десятый раз подряд и установило новый клубный антирекорд.
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