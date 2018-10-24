Кардиологи рассказали о смертельной опасности зимы

Низкая температура может повышать риск инфаркта. Об этом говорится в исследовании шведских ученых, опубликованном в журнале JAMA Cardiology , передает Газета.Ru .



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Сотрудники Шведского метеорологического и гидрологического института проанализировали данные 274 тыс. человек за 1998-2013 годы, переживших инфаркт миокарда в возрасте 50-89 лет. Как оказалось, при температурах ниже нуля риск инфаркта повышался на 10%. Это особенно четко прослеживалось у больных инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST — наиболее опасной разновидности инфаркта.

Сегмент ST — это отрезок кривой ЭКГ, который соответствует периоду сердечного цикла, когда оба желудочка полностью охвачены возбуждением. Его подъем говорит о распространении повреждений при инфаркте. Инфаркт миокарда – это поражение сердечной мышцы, вызванное острым нарушением ее кровоснабжения из-за тромбоза (закупорки) одной из артерий сердца атеросклеротической бляшкой. При этом пораженная часть мышцы отмирает, то есть развивается ее некроз. Гибель клеток начинается через 20–40 минут с момента прекращения кровотока. Чаще всего причиной инфаркта становится атеросклероз.

Исследователи сделали поправку на загрязненность воздуха в попытке найти связь между частотой возникновения сердечных заболеваний и плохой экологией, однако решающим фактором оказался именно холод. При повышении температуры воздуха до трех-четырех градусов Цельсия выше нуля частота возникновения сердечных заболеваний падала.

«Это, безусловно, самое крупное исследование связи погоды и сердечных приступов, — отмечает кардиолог Дэвид Эрлинг, ведущий автор исследования. — Мы очень заинтересованы в понимании факторов, которые их вызывают, потому что, зная их, люди могут себя защитить».

Причина учащения инфарктов, по мнению исследователей, в том, что холодная погода может вызывать сужение артерий, повышая нагрузку на сердце.

«Холодная и ветреная погода приводит к сужению кровеносных сосудов, чтобы сохранить энергию и температуру, — говорит Эрлинг. — Это увеличивает нагрузку на сердце, повышая риск инфаркта».

Кроме того, холодные дни вносят изменения в образ жизни и питание, подчеркивают авторы работы. Также зимой люди более подвержены респираторным инфекциям, которые также повышают риск инфаркта.

«Холодная, ветреная погода также увеличивает эмоциональный стресс, — отмечает Эрлинг. — Это тоже может провоцировать инфаркты».