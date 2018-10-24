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США продлили приостановку санкций в отношении девяти белорусских предприятий
25.10.2018 09:59 — Разное | Ежедневник
Министерство финансов США решило продлить приостановку санкций в отношении ряда белорусских предприятий.
Под санкции попали такие белорусские предприятия, как Белорусский нефтяной торговый дом, "Белнефтехим" (включая ее американский филиал), "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк-Стекловолокно".
Решение действует до 25 октября 2019 года.
Санкции изначально были введены США в 2006 году в отношении ряда лиц и белорусских организаций по обвинению в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов".
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Министерство финансов США решило продлить приостановку санкций в отношении ряда белорусских предприятий.
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