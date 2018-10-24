Самый дорогой хоккейный клуб Беларуси побил антирекорд

Минское «Динамо» установило новый антирекорд и показало, как не должен играть самый дорогой хоккейный клуб страны.

Игра на «Арена-Балашиха» с на время переехавшим сюда из Омска «Авангардом» закончилась накануне со счетом 4:3. Несмотря на то, что минчане открыли счет в игре уже на 10-ой минуте, далее было пропущено три шайбы подряд: на 25-ой, 32-ой и 34-ой минуте игры. На 45-ой и 58-ой минутах «Динамо» сократило отставание, однако принципиально важную шайбу пропустило за минуту до конца игры.

Таким образом, минское «Динамо» установило личный антирекорд, проиграв десятую игру в КХЛ подряд, из 21 матча минчанами проиграно 17. Такой плохой игра клуба не была более десяти лет. Не исключено, что главный тренер команды Горди Дуайер навлечет на себя серьезный гнев не только любителей хоккея, но тех, кто может оставить его в Беларуси без работы.