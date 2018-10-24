Нацбанк определил порядок расчетов с использованием банковского платежного обязательства

Национальный банк Беларуси постановлением правления от 9 октября 2018 года №455 утвердил инструкцию о порядке осуществления расчетов посредством банковского платежного обязательства, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Банковское платежное обязательство (БПО) — это новый вид безналичных расчетов в Беларуси. БПО представляет собой безотзывное обязательство банка плательщика (импортера) перечислить банку получателя (экспортера) денежные средства в соответствии с условиями обязательства, если данные по операциям клиентов соответствуют ранее установленным банками базовым условиям.

Основными принципами применения БПО являются независимость и безотзывность обязательства. Вместе с тем ключевое отличие БПО от аккредитива заключается в том, что сторонами обязательства являются банки. Это, с одной стороны, гарантирует контрагентам последующее осуществление платежа, с другой — создает условия для организации оптимального финансирования как для покупателя, так и для продавца.