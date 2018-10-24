Супертайфун «Юту» обрушился на Северные Марианские острова

Супертайфун «Юту» обрушился на территорию Северных Марианских островов. Об этом сообщает CNN.

В течение суток шторм перерос в ураган пятой категории с устойчивой скоростью ветра 280 км/ч.

Это самый мощный шторм, когда-либо достигавший отдаленных островных общин Сайпан и Тиниан, которые входят в состав архипелага Марианские острова. Население Сайпана и Тиниана насчитывает около 55 тыс. человек.