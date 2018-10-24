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Супертайфун «Юту» обрушился на Северные Марианские острова
25.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Супертайфун «Юту» обрушился на территорию Северных Марианских островов. Об этом сообщает CNN.
В течение суток шторм перерос в ураган пятой категории с устойчивой скоростью ветра 280 км/ч.
Это самый мощный шторм, когда-либо достигавший отдаленных островных общин Сайпан и Тиниан, которые входят в состав архипелага Марианские острова. Население Сайпана и Тиниана насчитывает около 55 тыс. человек.
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Супертайфун «Юту» обрушился на территорию Северных Марианских островов. Об этом сообщает CNN. В течение суток шторм перерос в ураган пятой категории с...
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