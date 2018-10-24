Qualcomm представила новую технологию быстрой зарядки

Во время конференции Qualcomm 4G/5G помимо новой памяти для смартфонов от Samsung состоялся анонс следующего поколения технологии быстрой зарядки Quick Charge от Qualcomm. Для увеличения подаваемой мощности без перегрева блока питания и самого смартфона компания продолжает развивать идею многопоточности.

В актуальной на сегодняшний день технологии Quick Charge 4+ подача энергии происходит сразу двумя потоками. Это позволило увеличить выходную мощность зарядного устройства до 18 Вт, реализовав эффективное рассеивание тепла. Как результат, смартфон заряжается быстро и не нагревается.

Будущие процессоры Qualcomm с Quick Charge нового поколения смогут поддерживать передачу энергии уже тремя путями, что повысит мощность зарядки вдвое — до 32 Вт. Кроме того, в следующем году компания собирается представить быструю беспроводную зарядку True Fast Wireless Charging с двумя потоками. Она будет выдавать 15 Вт вместо нынешних 12 Вт.