29-го сентября 1941 года в Бабьем Яру начали расстреливать киевских евреев. За первые два дня там было убито более 33 000 представителей «нетитульной нации». Затем Бабий Яр стал постоянным местом массовых казней. Кроме евреев там расстреляли несколько таборов цыган, матросов, военнопленных, подпольщиков и многих других людей разных национальностей и вероисповеданий. В Бабьем Яру было совершено одно из самых больших преступлений немецко-фашистских захватчиков в Украине. Всего в Бабьем Яру было расстреляно более 100 000 человек.

Виктор Некрасов четко обозначил ту трагедию: «Да, в Бабьем Яру были расстреляны не только евреи, но только евреи были расстреляны здесь лишь за то, что они были евреями». События в Бабьем Яру стали одной из составляющих Холокоста.

И таких событий было тысячи. Одно из них произошло 4 сентября 1942 года в Хотимске.

Около тысячи хотимских евреев были расстреляны в противотанковом рву за льнозаводом. На месте трагедии сегодня стоит памятный знак. «Родителям, детям, братьям и сестрам, погибшим от рук фашистских захватчиков от вечно скорбящих родных», — гласит выбитая на камне надпись. Жаль, но в Хотимске, бывшем некогда еврейским местечком, не осталось ни свидетелей расстрела, ни родных расстрелянных. Пытаясь найти информацию по этой теме, я без особой, признаться, надежды, рассылал сообщения по сайтам еврейских сообществ в Беларуси и за рубежом, интернет-форумах. И неожиданно получил ответ из Красноярска от Виталия Ефимовича Крейнделя. В письме краеведа- дилетанта (как именует себя сам Виталий Ефимович) оказалось много любопытных фактов, коими и хочу поделиться.

Мать Виталия Крейнделя — урожденная Есфирь Исаковна Эпштейн родилась в Хотимске в 1912 году в семье мелкого торговца нитками и стеклом Ицке (Исака) Эпштейна. У нее были сестра Ева, братья Шевель (Соломон) и Наум. Семья Эпштейн жила в Хотимске до оккупации фашистами. Есфирь в 1933 году вышла замуж и уехала с мужем в Красноярск. Но в апреле 1941 года приехала в гости к родным и стала свидетелем преступлений оккупантов в Хотимске. Вот как она описывала те события: «Немцы вошли в Хотимск 15 июля 1941 года. Через день откуда-то взявшиеся полицаи согнали посельчан на футбольный стадион, где выступил немецкий комендант. Он говорил резко и властно, как будто выстреливая слова. Все сводилось к угрозам наказаний местных жителей в случае сопротивления немецким властям. За убитого немца комендант грозился расстреливать 10 местных жителей по выбору. Евреев, оставшихся в Хотимске, согнали в образовавшийся концлагерь. Евреев было более тысячи человек. Немецкий комендант не стал сразу уничтожать евреев. Он решил их предварительно ограбить. Евреям по строгому списку разрешалось на неделю покинуть лагерь с обязательным возвращением в указанное время. Для этого выдавали специальное письменное разрешение. Покидать лагерь разрешалось только одному члену семьи. В случае побега все остальные родственники подлежали расстрелу. Одиноких евреев не пускали. Некоторые, более богатые, евреи пытались выкупиться, но это им не помогло… » Эпштейны также оказались в этом лагере: Исак, его жена Сара, дочери Есфирь и Ева с малолетним сыном. Старший брат Шевель уже воевал на фронте. На семейном совете было решено, что Есфирь пойдет за выкупом. Удалось уговорить охрану, чтобы вместе с ней выпустили больного племянника, сына Евы, показаться врачу. Исак, прощаясь с дочерью, шепнул ей: «Не возвращайся…» Это чудо, что Есфирь Крейндель удалось выбраться из оккупированного района вначале в Рославль, затем в Смоленск, Москву, и наконец, спустя несколько месяцев мытарств, в Красноярск. Племянник в дороге умер от болезни. Одному богу известно, что испытывала молодая женщина, осознавая, что ее семья вне всяких сомнений расстреляна, когда умирал на ее руках 5-летний мальчик. Всю войну она пережила в Красноярске, родила двоих сыновей. После войны поступила в Бежицкий машиностроительный институт в Брянском районе. Находясь в непосредственной близости от родного Хотимска, она в 1947 году приехала на малую родину в надежде узнать что-нибудь о своих близких. Ей удалось встретить знакомых, со слов которых ее семью не расстреляли в июле 1941 года. Эпштейны были убиты именно 4 сентября 1942 года, на краю противотанкового рва за льнозаводом. С тех пор Есфирь Исаковна никогда больше не приезжала в Хотимск. Преподавала в Красноярском машиностроительном техникуме. Всю жизнь посвятила семье, детям, внукам, правнукам. Скончалась в 1998 году.

Ее старший брат Шевель прошел всю войну, продолжил служить в армии и дальше, жил на Дальнем Востоке. В его архиве сохранилась фотография семьи Эпштейнов, сделанная в апреле 1941 года.

В том же архиве Виталий Крейндель нашел фотографии земляков своего дяди. На обороте снимков лишь несколько строчек. Шевель Эпштейн служил в кадровом отделе и имел доступ к личным делам фронтовиков: выживших, погибших, пропавших без вести. Возможно, они оттуда.

«Добин Абрам Борисович (1908 — 1941). Урож.: Хотимск, Могилевская обл., Белоруссия. Призван Ленинградским ГВК, г. Ленинград. Красноармеец, стрелок 898 сп 245 сд, п/п 23903. Убит в бою 15.09.1941г. Похоронен в д. Крутики.»

«Нискеров Семен Григорьевич (1911 — 1942). Урож.: мест. Хотимск, Могилевская обл., Белоруссия. Призв.: 1.11. 1939 Ленинским РВК, г. Москва. Красноармеец. Пропал без вести 02.1942 г..»

«Элькин Меер Бениаминович. р. в 1914 г. в м. Хотимск, Могилевской обл., призван в РККА в 1939 Ершичским РВК Смоленской обл., мл.сержант, командир танка-амфибии 75-го отд. разведывательного батальона, погиб в июне 1941 г.».

«Лев Айзенштейн родился в 1902 году, место рождения: Хотимск. Отец Йосеф, мать Хая. Погиб в 1944 году в возрасте 42, место смерти: Орша, Белоруссия (СССР)».

«Кагно Самуил Моисеевич. Техник-интендант 1-ого ранга 880 ОЗАП ПВО ПА. Место рождения: Хотимск, Могилевской обл. Пропал без вести. г. Евпатория».

В завершение хочется сказать спасибо Виталию Крейнделю за отклик. Благодаря ему мы знаем теперь новые имена наших земляков, отдавших свои жизни ради жизней наших.

Александр АЛЕКСАНДРИН