Это хотимский наш герб

Вот кому как, а мне герб Хотимска нравится. Есть в нем некая рыцарская лаконичность и вместе с тем сила. К слову, меч на геральдике Могилевщины — явление довольно редкое. Символ мужества и доблести изображен помимо хотимского герба, только на гербах Могилева, Кричева и Мстиславля.

Но если в трех последних случаях гербы имеют многовековую историю, то геральдический знак Хотимска в современном его виде совсем молодой — 14 лет. Герб и флаг городского поселка Хотимска зарегистрированы в Гербовом матрикуле Республики Беларусь 22 декабря 2001 г. № 75.

Геральдическое описание следующее: «Герб: в красном поле варяжского щита серебряный меч рукоятью вверх, слева и справа от него серебряные клямры. Флаг: прямоугольное полотнище красного цвета с соотношением сторон 1:2 , в центре лицевой стороны которого — меч белого цвета, слева и справа от него клямры белого цвета.»

Имеется у нашего герба и конкретный автор — гомельский геральдист и историк Сергей Рассадин.

И, тем не менее, наш герб не взят «с потолка», а имеет строгие исторические предпосылки.

В XIX в. местечко Хотимск принадлежало Голынским. Представители этого шляхетского рода владели гербом «Клямры» — в красном поле две серебряные скобы, положенные в виде Андреевского креста и в нижней половине сходящиеся наподобие щипцов. В нашлемнике — павлиньи перья, на которых изображен герб «Гоздава». В польских гербовниках этот герб описан без «Гоздавы» и со страусовыми перьями. Тем не менее, главной фигурой в данном гербе, безусловно, являются клямры (плотницкая скоба, пряжка, застежка). Собственным гербом местечко никогда не обладало.

При разработке официального геральдического символа городского поселка Хотимск применен широко распространенный прием переноса частновладельческой геральдики на современные территориальные гербы. Однако, как уже указывалось, идентичное повторение шляхетского герба в современном городском символе не приемлемо из-за различных функциональных нагрузок. Более того, скобы, размещенные так называемым Андреевским крестом, противоречили менталитету его граждан и не были одобрены членами районного исполнительного комитета, которые выражали общее мнение Хотимчан. Было предложено оставить эмаль щита прежней — красной, при этом изменив конфигурацию основных серебряных гербовых фигур, расположив их параллельно дополнительному, вновь введенному элементу — мечу того же металла.

Меч появился на гербе в знак известного исторического события XVIII в. — Кричевского антифеодального восстания в мае-июне 1740 г.

Историк и вексиллолог (весиллология — вспомогательная историческая дисциплина изучающая флаги и знамена) Андрей Басов приводит легенду о том, как хотимский плотник спас польского короля Болеслава Храброго, а затем сражался в его войске. В память об этом символы ремесла и рыцарства вынесены на герб. Но это, хоть и красивая, но легенда. Болеслав Храбрый жил в конце X века. Тогда ни о каком Хотимске и речи быть не могло, а на землях современного Хотимского района жил племенной союз радимичей.

Ну и, так сказать, на десерт, привожу весьма любопытный факт. В ноябре 2001 года в Польше на экраны вышел фэнтези-телесериал «Ведьмак». Он снят по книгам Андрея Сапковского, повествующих о вымышленном мире, в котором главный герой Геральт совершает свои подвиги. Типичный сюжет. И сериал, собственно, тоже. Но! В начале третьей серии (желающие могут убедится воочию, сериал есть в свободном доступе в интернете) есть короткий эпизод сражения главного героя со злобными рыцарями. На груди у этих рыцарей красуется герб — серебряный меч и по бокам две клямры. Вот только фон щита не красный, а синий. Если учесть тот факт, что хотимский герб создан и утвержден на месяц позже выхода сериала на экраны, можно предположить, что Сергей Рассадин позаимствовал геральдический знак. А может, это просто совпадение?..

Александр АЛЕКСАНДРИН