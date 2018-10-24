Неповторимый хотимский язык

Неоднократно сталкивался с интересным явлением, когда и россияне, и белорусы из других областей и регионов страны, послушав речь жителей Хотимщины, недоуменно спрашивали: «А на каком языке вы разговариваете?» И тогда люди, к которым этот вопрос был адресован, отвечали: «На нашем…» На нашем, это на русском или белорусском? На хотимском! Как говорится, в каждой шутке есть лишь доля шутки. И как бы это необычно ни звучало, а хотимский говор действительно признан уникальным. И подтверждение тому — научная статья сотрудницы Белорусского государственного университета Натальи Яненко «Вариативность городской белорусско-русской речи (на материале записей в г.п. Хотимске)».

В 2007 году в Беларуси был инициирован проект Ольденбургского университета (Германия) «Трасянка» в Беларуси: смешанная разновидность» как продукт белорусско-русского языкового контакта». Проект охватывал семь белорусских населенных пунктов; г.п. Хотимск был выбран, поскольку здесь представлен северо-восточный диалект. Всего в проект было вовлечено 12 хотимских информантов — члены одной семьи и их близкие друзья. Все диалоги записывались на диктофон в домашних условиях. Это бытовые беседы в кругу семьи. Представлены записи речи как женщин, так и мужчин.

Статья сугубо научная с массой терминов, понятных только филологам, и лингвистам, поэтому полностью публиковать ее смысла нет. А вот выводы, которые делает автор на основе полученных и изученных материалов, будут любопытны и людям, далеким от языкознания.

«Хотимский говор, — говорится в статье,- является в значительной мере «переходным» между белорусским и русским языками: языковые черты, совпадающие с русским языком, фиксируются в местной речи не только как местное диалектное наследие, но и как результат нового влияния на местный говор русского просторечия и/или русского литературного языка. Однако информанты (это в данном контексте все хотимчане. Прим. автора) вряд ли каждый раз осознают переход «с одного языка на другой»: они говорят на некоем едином языке, и поэтому представляется последовательным не применять к этому материалу модель «смешения и переключения кодов. Анализ записей устной речи жителей г.п. Хотимска позволяет говорить о большой степени вариантности в употреблении ими отдельных языковых единиц. Это может быть вызвано сосуществованием в говоре нескольких языковых пластов — диалектной базы, белорусского литературного языка и русского литературного языка или просторечия.

Влияние белорусского литературного языка на речь хотимчан не очень заметно и требует отдельного изучения. В то же время очевидно определенное отношение говорящих к русскому языку. Наблюдения позволяют говорить об устной речи жителей г.п. Хотимска как об особом языковом феномене. Несмотря на наличие в этом типе языка многочисленных «отступлений» от белорусского или русского литературных языков, для информантов он является естественным, нейтральным, т.к. главная задача — возможность и выразительность коммуникации — с его помощью успешно достигается. Кроме того, этот язык можно считать даже в некотором смысле богаче того или иного литературного языка, т.к. у говорящих есть возможность разного языкового оформления своей мысли в зависимости от ситуации, собеседника и коммуникативной задачи.

Так что, дорогие земляки, можете с гордостью говорить на нашем языке. И даже прихвастнуть в шутливом разговоре, мол, знаем мы три языка — белорусский, русский и хотимский.

Александр АЛЕКСАНДРИН