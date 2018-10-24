﻿ Водитель разбившейся под Воложином маршрутки за два года 30 раз привлекался за нарушение ПДД. 21.by
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Водитель разбившейся под Воложином маршрутки за два года 30 раз привлекался за нарушение ПДД

25.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Водитель разбившейся под Воложином маршрутки за два года 30 раз привлекался за нарушение ПДД
Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина за свой водительский стаж совершил около 130 нарушений. За последние два года он нарушил правила свыше 30 раз, 27 из них связаны с превышением скорости. Дважды мужчину лишали прав за повторное в течение года превышение установленного скоростного режима.

В ГАИ региона призывают пассажиров позаботиться о своей безопасности. О фактах превышения скорости, разговоров водителей автобусов и маршруток по телефону по время движения необходимо оперативно сообщать соответствующим службам. Проблема актуальна. Водители автобусов и маршруток в Гродненской области с начала года совершили более 340 нарушений. Каждое третье нарушение со стороны водителей общественного транспорта - превышение скорости на трассе. 

 
 
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Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
 
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