



«Веселые старты» – так называлась спартакиада, активными участниками которой стали посетители отделений дневного пребывания для инвалидов, граждан пожилого возраста центра социального обслуживания населения и члены районной организации Белорусского общества инвалидов. Мероприятие проходило при поддержке районного физкультурно-спортивного клуба.

Ни возраст, ни нарушение здоровья не становятся для этой категории людей преградой для участия в спортивных состязаниях. Увлеченно, с азартом они включаются в конкурсы и с полной самоотдачей борются за победу. Самое главное, что остается у них после спартакиады, – это эмоции.





– Такие мероприятия, – подчеркнул директор районного физкультурно-спортивного клуба Павел Порфирьев, – в первую очередь направлены на социализацию людей с инвалидностью и являются формой организации их досуга.

В этот раз участники разделились на три команды. «Гонка мячей под ногами», «Снайперы», «Прохождение болота», «Прыгунки», «Эстафета с обручами», «Три прыжка» – в каждый конкурс было вложено максимум старания, а вместе с ним быстроты, ловкости и меткости. В конце спортивной встречи все команды получили грамоты и памятные подарки.





Наталья ТУРКО.

Фото автора.