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Турция предлагает увеличить количество рейсов между Стамбулом и Минском

25.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Турция предлагает увеличить количество рейсов между Стамбулом и Минском
Турция предлагает увеличить количество рейсов между Стамбулом и Минском с 5 до 7 в неделю. Об этом сообщила сегодня журналистам посол Турции в Беларуси Кезбан Нилвана Дарама, передает корреспондент БЕЛТА.

«Пришло время, чтобы увеличить частоту полетов, совершаемых между Стамбулом и Минском, с 5 рейсов в неделю до 7, — заявила Кезбан Нилвана Дарама. — Мы также желаем, чтобы турецкие авиалинии и компания Belavia укрепляли сотрудничество».

Посол связала это заявление с открытием 29 октября третьего по счету аэропорта в Стамбуле, который в перспективе может стать самым крупным в мире. Новая воздушная гавань будет способна принимать 200 млн пассажиров в год. По ее словам, благодаря возможностям нового аэропорта путешествия граждан Турции и Беларуси станут более комфортными.

С 1 июня 2014 года действует соглашение между правительствами Беларуси и Турции о взаимной отмене виз. Согласно ему, белорусские граждане могут пребывать на территории Турции в течение 30 дней, не оформляя визы. При этом имеется в виду 30-дневный срок с даты въезда. В течение одного года можно въезжать в Турцию без визы многократно, но общий срок такого пребывания не должен превышать 90 дней. Безвизовый режим не распространяется на поездки с целью работы (за исключением перевозок пассажиров и грузов), учебы, научной деятельности, воссоединения семьи и проживания. Граждане Турции и Беларуси могут совершать поездки без виз, если они выезжают для проведения деловых переговоров.

 
 
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Турция предлагает увеличить количество рейсов между Стамбулом и Минском с 5 до 7 в неделю. Об этом сообщила сегодня журналистам посол Турции в Беларуси Кезбан...
 
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