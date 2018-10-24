ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фликер вместо проездного: гомельские школьники на каникулах смогут ездить в маршрутках бесплатно

25.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Фликер вместо проездного: гомельские школьники на каникулах смогут ездить в маршрутках бесплатноПрофилактическая акция «Фликер вместо проездного» пройдет во время осенних каникул в Гомеле. Об этом сообщили на встрече сотрудников УГАИ Гомельской области с перевозчиками экспресс-такси, передает корреспондент БЕЛТА.

Учащиеся 1-4 классов с 29 октября по 7 ноября смогут бесплатно ездить в маршрутных такси городского сообщения. Для этого юным пассажирам необходимо предъявить водителю фликер.

Перевозчики городских маршрутов единогласно поддержали инициативу региональной ГАИ провести акцию «Фликер вместо проездного». Основная цель профилактического мероприятия — напомнить о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профилактическая акция «Фликер вместо проездного» пройдет во время осенних каникул в Гомеле. Об этом сообщили на встрече сотрудников УГАИ Гомельской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Убийство Хашогги: большие маневры внутри саудовской королевской семьи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика