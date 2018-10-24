«Вместо того чтобы ругаться из-за шума, отжалейте $100 на хорошую подложку соседям». Минчанка рассказывает, как можно «победить» ламинат

Никогда не сосчитать, сколько конфликтов возникло между соседями из-за шума. И проблема далеко не всегда заключается в громкой музыке, скандалах среди ночи или бурных детских играх. Зачастую ненависть между ближайшими в географическом отношении людьми возникает из-за банального хождения по квартире. Перемещаясь из одной комнаты в другую, ничего не подозревающий человек может по максимуму бесить того, кто живет снизу, и все из-за неприлично громких шагов — «будто стадо слонов носится». Особенно «топающая» проблема усугубляется, когда по незнанию или из экономии соседи сверху кладут ламинат прямо на стяжку либо на дешевую подложку, которая через года-полтора рассыпается в труху и совсем перестает задерживать передачу звуков от гулкого напольного покрытия. Минчанка Ольга, которая недавно получила ключи от квартиры в новостройке, рассказала, как можно попытаться обезопасить себя от шума.



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— Прочитав и выслушав не одну историю о том, какой это ужас — жить под «голым» ламинатом, передающим и чуть ли не увеличивающим все звуки сверху, мы с мужем решили обезопасить себя от такого счастья. Поэтому, только заключив договор с застройщиком на строительство квартиры не на последнем этаже, определились, что попробуем уговорить будущих соседей на то, чтобы вместе скинуться им на приобретение хорошей подложки под напольное покрытие.

Большинство соседей заочно знакомится между собой еще задолго до получения ключей — наверное, все новостройки обрастают чатами в мессенджерах еще задолго до сдачи. Точно так же было и в нашем случае, но, увы, среди всего многообразия соседей именно тех, кто собирался жить прямо над нами, в списке жильцов не было. Поэтому задача усложнялась. Познакомиться с людьми сверху удалось только на официальной приемке — всех дольщиков пригласили осмотреть свои квартиры и, поздоровавшись и обменявшись контактами с соседями по площадке, мы поспешили наверх — налаживать связи.

Квартиру над нами купила семейная пара, которая собиралась приступать к ремонту, как только ключи и документы будут на руках. Записали номера друг друга и разошлись до поры до времени. Когда же все формальности остались позади и в «двушке» сверху начались движения, настало время для переговоров. В один из дней я набрала соседку и поинтересовалась, на каком этапе ремонт. Женщина рассказала, что с черновыми работами уже почти покончено и вот-вот строители возьмутся за чистовые. Выяснив, что на полу планируется уложить ламинат, я просто предложила ей разделить траты на подложку — купить пробковую, подходящей толщины, а получившуюся сумму разделить на два. Соседка сначала смутилась и стала убеждать, что живут они с мужем как мышки и шуметь не будут, но потом сдалась — все же так всем будет спокойнее.





Наши тревоги по поводу возможного шума оказались ненапрасными: в процессе разговора выяснилось, что соседи собирались использовать подложку, но одну из самых простых. Поэтому через годик (если не сразу) мы могли бы начать ощущать все «прелести жизни» в многоквартирном доме. Дальше — дело техники. Отделочники сказали, что подложка нужна толщиной 3 мм, соседка присмотрела подходящую в магазине, где у нее есть скидка. Подсчитала необходимую сумму и озвучила ее. Муж завез ей деньги (около 250 рублей), а она скинула чек и позже все хотела принести остатки, чтобы мы тоже могли использовать их у себя.

Конечно, нам повезло: люди попались порядочные — все сложилось идеально. (Ничего лишнего мы не слышим). Но даже если у вас есть сомнения, всегда можно договориться о совместной покупке и контроле укладки. Да и, думаю, в большинстве ситуаций люди будут адекватно реагировать на подобное предложение. Во всяком случае это лучше, чем потом ругаться из-за каждого упавшего предмета и топота. $100—150 во время ремонта погоды вам не сделают, зато помогут избежать потом войн.