Крупные партии косметики и фурнитуры для мебели, подлежащие декларированию, не были указаны в сопроводительных документах

В пункте пропуска «Козловичи» сотрудники Брестской таможни пресекли две попытки ввоза товаров на территорию Евразийского экономического союза без декларирования.



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В первом случае при досмотре автомобиля марки «Вольво», следовавшего из Польши с косметическими средствами обнаружено свыше 3200 единиц наборов для ухода за волосами, которые не были указаны в товаросопроводительных документах. Стоимость косметики по предварительной оценке составила порядка 34 тыс. белорусских рублей.