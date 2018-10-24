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В ГАИ рассказали подробности ночного наезда на пешехода на Партизанском проспекте
25.10.2018 10:44 — Разное | Виртуальный Брест
24.10.2018 около 19:20 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 70-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «Рено Меган Сценик», двигался по Партизанскому проспекту, в направлении от ул.Московской к ул.Орловской.
Напротив дома №10 водитель
По факту ДТП проводится проверка.
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24.10.2018 около 19:20 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. больше фото с места происшествия По предварительной информации: 70-летний...
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