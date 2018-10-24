В ГАИ рассказали подробности ночного наезда на пешехода на Партизанском проспекте

24.10.2018 около 19:20 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 70-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «Рено Меган Сценик», двигался по Партизанскому проспекту, в направлении от ул.Московской к ул.Орловской.



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Напротив дома №10 водитель совершил наезд на 28-летнего пешехода , который пересекал проезжую часть Партизанского проспекта, слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован в УЗ «Брестская областная больница». Место выхода на проезжую часть пешеходом и место наезда на него автомобилем устанавливается.



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По факту ДТП проводится проверка.