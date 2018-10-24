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Санкт-Петербургский симфонический оркестр под управлением Игоря Пономаренко (IP orchestra) в Бресте

25.10.2018 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Оркестр, покоривший пять континентов! Санкт-Петербургский симфонический оркестр под управлением Игоря Пономаренко (IP orchestra) При участии голосов Мариинского театра, это брендовое имя не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. За плечами коллектива гастроли на 5 континентах, выступления на лучших мировых площадках, хвалебные отклики критиков и зрителей. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60035.php

Санкт-Петербургский симфонический оркестр под управлением Игоря Пономаренко (IP orchestra) в Бресте

Дирижер и основатель оркестра Игорь Пономаренко - знаковая личность в мире классической музыки. Именно он стоял у истоков всемирно известного «Терем Квартета» и 13 лет был солистом коллектива 

В программу шоу «Симфонические Рок – Хиты» вошли современные рок произведения. Вам будет представлено мощное звучание инструментов в руках высокопрофессиональных музыкантов: богатство скрипок, жесткие звуки альтов, шарм виолончелей, могущество контрабаса и рок-н-рольный драйв барабанов. Всё это сделает Шоу-концерт «Симфонические РОК-ХИТЫ» насыщенным и красочным, а энергия легендарной рок-музыки станет еще более взрывной. 

Зрители получат уникальную возможность услышать мировые рок-хиты совсем по-другому. Предстоящее событие обещает быть настолько ярким, что зрители смогут испытать настоящий драйв. Музыканты Симфонического оркестра «IP ORCHESTRA» исполнят соответствующие аранжировки так, чтобы поражать вас снова и снова безумным звучанием рок-хитов! Каждое выступление этого симфонического оркестра заряжает слушателей положительными эмоциями и отличным настроением. В программе Шоу-концерта «Симфонические РОК-ХИТЫ»: Scorpions, Nirvana, The Beatlees, Pink Floyd, Doors, Queen, AC/DC, Metallica, Deep Purple, Led Zeppelin,, Uriah Heep, Rolling Stones, Bon Jovi и многие другие. 

Зрителей ожидают не только полюбившиеся композиции и песни знаменитых рок-групп в свежем звучании симфонического оркестра. Создать особое настроение для поклонников настоящего рока поможет специально созданный под этот Шоу-концерт уникальный видеоряд фотографий и видеоклипов знаменитых рок-групп на большом экране. 

 
 
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Оркестр, покоривший пять континентов! Санкт-Петербургский симфонический оркестр под управлением Игоря Пономаренко (IP orchestra) При участии голосов Мариинского...
 
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