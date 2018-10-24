Юные борцы из пяти стран выступят в Бресте на турнире памяти В.Карвата

В Бресте 26-28 октября пройдет Х Межгосударственный турнир по вольной и греко-римской борьбе, посвященный памяти первого Героя Беларуси Владимира Карвата , сообщил корреспонденту БЕЛТА директор СДЮШОР по видам борьбы Петр Хотько.



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Соревнования состоятся в легкоатлетическом манеже областного центра. В них примут участие более 200 школьников 2004-2005 годов рождения, которые занимаются единоборствами. В Брест приедут команды из всех областей Беларуси и Минска. Ожидается прибытие их сверстников из российских Канаша и Санкт-Петербурга, украинских Сарнов, Тернополя, Виноградова и Костополя, польских Седлеце и Белостока, немецкого Грайфсвальдера.

Юноши выявят сильнейших в нескольких весовых категориях (от 38 до 85 кг): в греко-римской борьбе - в десяти, в вольной - в тринадцати. Девушки посоревнуются в трех группах: от 42 до 54 кг. Организаторы подготовили для участников памятные награды. В частности, Брестское областное объединение профсоюзов учредило 23 приза и дипломы.

Соревнования направлены на популяризацию единоборств среди детей и подростков, повышение их спортивного мастерства, укрепление международных связей. "Турнир становится более представительным. В этом году к нему впервые присоединилась команда из Германии. Уровень мастерства участников также растет", - отметил Петр Хотько.

Состязания посвящены памяти брестчанина Владимира Карвата. В мае 1996 года он погиб при выполнении учебного полета: ценой своей жизни летчик не допустил падения горящего самолета на деревни Барановичского района. Посмертно ему было присвоено звание Героя Беларуси. Его именем названа школа №8 Бреста. Участники турнира посетят созданный там музей в память о летчике-герое, побывают в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".

Организаторами юбилейного турнира являются Брестское областное объединение профсоюзов, управление спорта и туризма облисполкома, Брестский горисполком.