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Вишнево-черешневый сад высадят в Бресте к 1000-летию города

25.10.2018 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Вишнево-черешневый сад высадят в Бресте в честь 1000-летия города, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Центра экологии Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина кандидат биологических наук Александр Колбас.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60032.php

Вишнево-черешневый сад высадят в Бресте к 1000-летию города

Сад общей площадью около 0,2 га будет разбит на территории опытной базы университета по ул. Шоссейной, 10. Его закладка состоялась этой осенью, когда было высажено несколько десятков плодовых деревьев. Основные же работы намечены на весну будущего года. Всего планируется высадить более 200 черешен и вишен белорусской селекции различных сортов. "Это будет большая трудовая акция с участием студентов и преподавателей университета. Цветущий сад станет нашим подарком городу к его тысячелетию", - сказал Александр Колбас.

Закладка вишнево-черешневого сада в Бресте является одним из этапов научно-технического проекта "Фенольные соединения и антиоксидантная активность плодов вишни и черешни сербской и белорусской селекции", который БрГУ имени А.С.Пушкина реализует совместно с учеными университета сербского города Нови Сад. Проект прошел конкурсный отбор в Государственном комитете по науке и технологиям и финансируется Белорусским фондом фундаментальных исследований и Министерством образования Сербии. Работа над проектом предполагает не только изучение биохимического состава плодов сортов вишни и черешни, произрастающих на территории Беларуси и Сербии, но и обмен генетическим материалом с целью возможного использования в селекционной работе.

На днях представители сербского университета посетили Брест. Помимо знакомства с вузом они приняли участие в закладке сада, обсудили возможность проведения совместных научных мероприятий и стажировок. Ожидается, что в ближайшее время университеты-партнеры подпишут договор о международном сотрудничестве.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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Вишнево-черешневый сад высадят в Бресте в честь 1000-летия города, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Центра экологии Брестского государственного университета...
 
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