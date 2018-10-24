|
Где в Бресте будут установлены камеры контроля скорости 25 октября 2018 года
25.10.2018 10:44 — Разное | Виртуальный Брест
ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ 25.10.2018:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ 25.10.2018: 10:00-16:00 - г. Брест, ул. Московская - д. №346 16:00-22:00 - г. Брест, пр-т Машерова - д. №64 10:00-16:00 - г. Брест,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)