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Где в Бресте будут установлены камеры контроля скорости 25 октября 2018 года

25.10.2018 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ 25.10.2018:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60031.php

Где в Бресте будут установлены камеры контроля скорости 25 октября 2018 года


10:00-16:00 - г. Брест, ул. Московская - д. №346

16:00-22:00 - г. Брест, пр-т Машерова - д. №64

10:00-16:00 - г. Брест, Варшавское шоссе - ТРК №39

16:00-22:00 - г. Брест, Варшавское шоссе - путепровод

09:00-21:00 - Р-98, Каменецкий р-н - 49+900

09:00-15:00 - М-1/Е30, Кобринский р-н - 60+510

15:00-21:00 - М-1/Е30, Кобринский р-н - 60+650

08:00-20:00 - М-10, Ивановский р-н - 442+900

09:00-21:00 - Р-2, Ивацевичский р-н, г. Ивацевичи, ул. Ленина, АЗС №27 «Белоруснефть» - 144+200

 
Теги: Брест
 
 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ 25.10.2018: 10:00-16:00 - г. Брест, ул. Московская - д. №346 16:00-22:00 - г. Брест, пр-т Машерова - д. №64 10:00-16:00 - г. Брест,...
 
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