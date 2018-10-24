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Израиль опубликовал спутниковые снимки позиций С-300 в Сирии

25.10.2018 10:27 — Разное | Tut.by  
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Первый прибывший из России дивизион ЗРС С-300ПМУ-2 занял позиции в районе сирийского города Масьяф. Спутниковые снимки зенитных комплексов опубликовало израильское агентство ImageSat International.


Фото: Israel’s ImageSat International

В 1300 м от позиции С-300ПМУ-2, размещен комплекс С-400, позиции которого прикрывает ЗРПК «Панцирь С1». Ранее в этом районе были размещены сирийский зенитные комплексы С-200.


Фото: Israel’s ImageSat International

Фото: Israel’s ImageSat International

Напомним, что в начале октября в Сирию были доставлены три дивизиона С-300ПМ и возимый боекомплект к ним. Позднее в страну был переброшен командный пункт полка и радиолокатор разведки и обнаружения воздушных целей. Все это позволило повысить возможности комплекса до варианта С-300ПМУ-2.

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Ранее в этом районе были размещены сирийский зенитные комплексы С-200.
 
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