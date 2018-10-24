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Израиль опубликовал спутниковые снимки позиций С-300 в Сирии
Первый прибывший из России дивизион ЗРС С-300ПМУ-2 занял позиции в районе сирийского города Масьяф. Спутниковые снимки зенитных комплексов
В 1300 м от позиции С-300ПМУ-2, размещен комплекс С-400, позиции которого прикрывает ЗРПК «Панцирь С1». Ранее в этом районе были размещены сирийский зенитные комплексы С-200.
Напомним, что в начале октября в Сирию были доставлены три
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Ранее в этом районе были размещены сирийский зенитные комплексы С-200.
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