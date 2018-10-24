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Xiaomi представила слайдер Mi Mix 3 с 10 ГБ оперативной памяти и поддержкой 5G

25.10.2018 10:05 — Разное | Tut.by  
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Компания Xiaomi в Китае сегодня официально анонсировала новый топовый смартфон — Mi Mix 3. Одна из его главных особенностей — конструкция корпуса, выполненная в форме слайдера.


Диагональ экрана новинки составляет 6,39 дюйма, соотношение сторон — 19,5:9, разрешение — 2340 на 1080 пикселей, матрица — AMOLED. Рамки по краям панели — минимальные. Фронтальная камера сдвоенная, на 24 и 2 Мп. Чтобы ее «высвободить», дисплей нужно сдвинуть вниз, как в старых телефонах-слайдерах.


Процессором выступает Snapdragon 845, оперативной памяти — 6, 8 или 10 ГБ, встроенной — 64, 128 и 256 ГБ. Емкость встроенного аккумулятора составляет 3850 мАч, есть поддержка быстрой и беспроводной зарядки. Из других «фишек» выделяется функция разблокировки по лицу, сканер отпечатков пальцев разместился на задней панели.




Основная камера нового Xiaomi Mi Mix 3 — двойная, разрешением обоих модулей в 12 Мп. Первый фотодатчик — это Sony IMX363 (f/1.8, оптическая стабилизация), второй модуль от Samsung. Известно, что он нужен для двукратного зума, и его диафрагма составляет f/2.4.

Общий результат Mi Mix 3 в тестах ресурса сравнения фотографий со смартфонов DxOmark составляет 103 балла. Для сравнения: результат Samsung Galaxy Note 9 — 103 балла, iPhone Xs Max — 105 баллов, Huawei P20 Pro — 109 баллов.

Смартфон будет доступен в зеленом, черном и синем цветах. Цена версии с 6/128 ГБ памяти в Китае составляет 475 долларов, 8/128 ГБ — 518 долларов, 8/256 ГБ — 575 долларов. Специальное издание Forbidden City с 10 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, гравировкой из позолоты 24K и  комплектным блоком для беспроводной зарядки обойдется в 720 долларов.

Специальную модель с поддержкой сетей пятого поколения (5G) получится приобрести в первом квартале следующего года.

 
 
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