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Покупаем облигации: Купонная доходность VS Доходность к погашению

25.10.2018 10:00 — Разное | Myfin  
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Покупаем облигации: Купонная доходность VS Доходность к погашению
фото: pixabay.com

Примите наши поздравления, Вы уже проделали большую работу и теперь осталось «просто купить».

Но какую именно облигацию?

При прочих равных условиях, конечно же, выберем ту, которая будет приносить большую сумму прибыли, т.е. по купонной доходности.

Остается купить ее по наименьшей цене и дело сделано, казалось бы…

Вот тут-то Вы и можете упустить максимально возможную выгоду.

Выбирая бумагу по купонной доходности Вы учитываете только размер купона, что очень часто не будет соответствовать настоящей рентабельности Ваших инвестиций. А значит и не может гарантировать максимально выгодное вложение средств.

И наилучшим выбором на этом этапе будет доходность к погашению – показатель, наиболее близкий к рентабельности инвестиций по своему значению, и к нашей удаче рассчитываемый биржей для каждого предложения по покупке/продаже облигаций. Основное его отличие от купонной доходности состоит в том, что он учитывает при расчете цену покупки, и показывает сколько вы заработаете в среднем от стоимости покупки за каждый последующий год, если будете держать облигацию до самого погашения.

Поэтому, когда Вы выбираете облигацию исходя из доходности, самым важным показателем будет именно Доходность к погашению.

К примеру, Вы решили приобрести государственные валютные облигации.

У Вас есть вариант купить облигации ВГДО 243, со ставкой купона 5.5% годовых и доходностью к погашению в 4.7%, у «Хорошего знакомого» или купить облигации ВГДО 253, со ставкой купона 5.5% годовых и доходностью к погашению в 5.3%, у «Какого-то брокера».

Если бы мы опирались в своем выборе только на купонную доходность, то предпочли бы иметь дело с «Хорошим знакомым» и купить ВГДО 243, ведь ставки-то одинаковые, а знакомому доверяем мы больше.

Но, опираясь на то, о чем мы говорили выше, стоит конечно же остановить свой выбор на ВГДО 253. Ведь в данном случае сделка с «Каким-то брокером» позволит получать дополнительные 0.5% от суммы инвестиций каждый год (а это прирост прибыли на более чем 10%).

Ну теперь-то очевидно, какая из бумаг нам нужна, казалось бы…

А что, если мы Вам скажем, что существует сценарий, при котором более выгодной будет покупка облигаций ВГДО 243 с более низкой доходностью к погашению в 4.7% годовых?

Да, он существует.

Когда срок обращения облигаций существенно влияет на выбор?

Это тот случай, когда мы ожидаем, что в обозримом будущем произойдет увеличение процентных ставок и, как результат, рост доходности аналогичных бумаг. А более выгодным вариантом окажется все-таки покупка ВГДО 243 у «Хорошего знакомого».

Как пример, рассмотрим следующую ситуацию: Вы решили вложить свои «кровные» на 7.5 лет.

И тут нужно обратить внимание также и на срок обращения. Для этого нужно узнать дату погашения и наличие оферты для интересующей Вас бумаги.

Что такое оферта и зачем о ней узнавать? Сейчас будет пояснение для тех, кому интересно «поглубже вникнуть в вопрос», но не влияющее сильно на рассматриваемый пример.

Оферта – это условие о том, что эмитент будет покупать свои облигации обратно у всех желающих в строго оговоренное заранее время (например, каждый год 22 октября).

Поэтому если, условиями выпуска предполагается оферта и Вы не собираетесь «держать» облигацию до самого погашения, а рассчитываете ее продать по оферте, то дату предполагаемой продажи можно считать «датой погашения для Вас». А значит и все расчеты стоит осуществлять к этой дате.

Нам повезло, и не придется ломать голову о том какую дату выбрать для расчетов:

 
 
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Итак, Вы решились на покупку облигаций. И уже определились с валютой номинала, эмитентом и тем сколько вы готовы вкладывать.
 
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